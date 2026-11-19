Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyadaki önemli temsilcilerinden Mehmed Özçay’ı İstanbul’daki evinde ziyaret etti. Özçay’ın sanat hayatına ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına sunduğu katkılara dikkati çeken Ersoy, “Dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif’ini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza hediye etmesini ve Kurumumuzun çalışmalarına sunduğu katkıları ayrıca çok kıymetli buluyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaydet a- | +A

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hattat Mehmed Özçay ile İstanbul’da bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, Özçay’ın Mescid-i Haram’ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin girişindeki isim levhasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle hediye ettiği hat levhasında imzası bulunduğunu belirtti.

Ersoy, sanatçının eserleriyle medeniyetin estetik birikimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Hasan Çelebi kimdir? Ünlü hattat hayatını kaybetti

DÖRT BUÇUK YILLIK EMEK, YAZMA ESER MİRASINA KATILDI

2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Özçay’a sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür eden Ersoy, sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif’i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özçay’ın Kurumun çalışmalarına sunduğu katkıları da kıymetli bulduğunu ifade eden Ersoy, sanatçının geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturarak hat sanatının tesir alanını genişlettiğini kaydetti.

Mescid-i Haram’dan Ayasofya’ya uzanan hat! Bakan Ersoy usta sanatkârla görüştü

HAT SANATINDAN FOTOĞRAFA UZANAN BİRİKİM

Ersoy, Özçay’ın fotoğraf alanındaki çalışmalarına da paylaşımında yer verdi.

Sanatçının İzzet Keribar ile birlikte gerçekleştirdiği “Ayasofya Fotoğrafları” sergisine, “O Ağaç” başlıklı çalışmasına ve zengin tabiat fotoğrafları arşivine değinen Ersoy, bu birikimin yeni nesillerle buluşmasını sanatın geleceği açısından değerli gördüklerini belirtti.

Ömrünü hüsn-i hat sanatına adayan Özçay’a sağlık ve afiyet dileyen Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hüsn-i hat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkârlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz.”

Mescid-i Haram’dan Ayasofya’ya uzanan hat! Bakan Ersoy usta sanatkârla görüştü

Mescid-i Haram’dan Ayasofya’ya uzanan hat! Bakan Ersoy usta sanatkârla görüştü

Mescid-i Haram’dan Ayasofya’ya uzanan hat! Bakan Ersoy usta sanatkârla görüştü

Mescid-i Haram’dan Ayasofya’ya uzanan hat! Bakan Ersoy usta sanatkârla görüştü

Mescid-i Haram’dan Ayasofya’ya uzanan hat! Bakan Ersoy usta sanatkârla görüştü

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala