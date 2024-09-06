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Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı

Düzenleyen: / Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oscar&#039;ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı
Kültür - Sanat Haberleri  / AA, Türkiye Gazetesi

Cannes’dan sonraki en büyük film festivali olarak gösterilen ve "Oscar’ın Habercisi" olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde başladı.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Toronto Film Festivali 4 filmin prömiyeriyle açılış yaptı.

Nutcrackers, The Tragically Hip: No Dress Rehearsal, The Substance, The Cut'ın prömiyeriyle gerçekleşen festival The Deb filmiyle sona erecek.

Festivalde Orlando Bloom, John Turturro, Katy Perry, Demi Moore, Caitriona Balfe, Ben Stiller, Sean Ellis, Margaret Qualley başta olmak üzere çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. 

TORONTO FİLM FESTİVALİNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

2024 TIFF (Toronto International Film Festival) Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali başladı - 1. Resim

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali 'The Cut' prömiyeri - John Turturro

Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı - 2. Resim

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali "Nutcrackers" prömiyeri - David Gordon Green, Arlo Janson, Ben Stiller, Ulysses Janson, Homer Janson, Atlas Janson

Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı - 3. Resim

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali The Tragically Hip: No Dress Rehearsal" filminin prömiyeri Johnny Fay, Paul Langlois, Gord Sinclair ve Rob Baker

Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı - 4. Resim

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali The Substance' filminin prömiyeri Margaret Qualley, yönetmen Coralie Fargeat ve aktris Demi Moore 

Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı - 5. Resim

2024 TORONTO ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 

49. festivalin 15 Eylül'e kadar gösterilecek aday filmleri ise şöyle:

  • Andrea Boccelli: Because I Believe - Cosima Spender - Birleşik Krallık
  • Better Man - Michael Gracey - Avustralya
  • The Deb - Rebel Wilson - Avustralya
  • Don't Let's Go to the Dogs Tonight - Embeth Davidtz - Güney Afrika
  • Eden - Ron Howard - ABD
  • Elton John: Never Too Late    R.J. Cutler, David Furnish - ABD, Birleşik Krallık
  • The Friend  - Scott McGehee, David Siegel - ABD
  • Harbin - Woo Min-ho    Güney Kore
  • Meet the Barbarians  - Les barbares    Julie Delpy    Fransa
  • Nutcrackers -  David Gordon Green - ABD
  • Oh, Canada  - Paul Schrader -  ABD
  • Penguen Dersleri - Peter Cattaneo - İspanya, Birleşik Krallık
  • The Return - Umberto Pasolini - İtalya, Birleşik Krallık
  • Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band - Thom Zimny - ABD
  • The Shrouds - David Cronenberg  - Kanada, Fransa
  • Superboys of Malegaon - Reema Kagti - Hindistan
  • Unstoppable - William Goldenberg - ABD
  • Will & Harper  - Josh Greenbaum  - ABD
  • Vahşi Robot - Chris Sanders  - ABD

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi
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