Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı

Cannes’dan sonraki en büyük film festivali olarak gösterilen ve "Oscar’ın Habercisi" olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde başladı.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Toronto Film Festivali 4 filmin prömiyeriyle açılış yaptı.

Nutcrackers, The Tragically Hip: No Dress Rehearsal, The Substance, The Cut'ın prömiyeriyle gerçekleşen festival The Deb filmiyle sona erecek.

Festivalde Orlando Bloom, John Turturro, Katy Perry, Demi Moore, Caitriona Balfe, Ben Stiller, Sean Ellis, Margaret Qualley başta olmak üzere çok sayıda ünlü oyuncu katıldı.

2024 TIFF (Toronto International Film Festival) Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getirdi.

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali 'The Cut' prömiyeri - John Turturro

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali "Nutcrackers" prömiyeri - David Gordon Green, Arlo Janson, Ben Stiller, Ulysses Janson, Homer Janson, Atlas Janson

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali The Tragically Hip: No Dress Rehearsal" filminin prömiyeri Johnny Fay, Paul Langlois, Gord Sinclair ve Rob Baker

2024 Toronto Uluslararası Film Festivali The Substance' filminin prömiyeri Margaret Qualley, yönetmen Coralie Fargeat ve aktris Demi Moore

49. festivalin 15 Eylül'e kadar gösterilecek aday filmleri ise şöyle: