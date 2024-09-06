Oscar'ın habercisi Toronto Uluslararası Film Festivali böyle başladı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA, Türkiye Gazetesi 6 Eylül 2024 08:43 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme:

Cannes’dan sonraki en büyük film festivali olarak gösterilen ve "Oscar’ın Habercisi" olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF), Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde başladı.