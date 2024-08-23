SFF'de İsrail'e protesto! Kırmızı halıda Filistin

Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da bu yıl 30’uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali’ndeki (SFF) kırmızı halı geçişlerine Filistin damga vurdu.

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TÜRKİYE GAZETESİ- Ulusal Tiyatro’da devam eden festivalde kırmızı halıda yürüyenlerden bazı isimler Filistin’e destek verdi ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

Kırmızı halıda yürüyenlerden bazıları Filistin bayrağı taşırken, bazıları da Filistin bayrağı renginde kıyafetler giyip kefiye taktı.