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Dünyaca ünlü fenomen iShowSpeed yeniden Türkiye'de! Yayını rekor kırdı: CZN Burak ve Türk Elon Musk da katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CZN Burak, İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, YouTube, TikTok, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikalı fenomen iShowSpeed, Türk hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar İstanbul’a geldi. Yayınına Hem restoren zinciri olan, hem de sosyal medya fenomeni CZN Burak ve Türk Elon Musk'ı da alan iShowSpeed, sosyal medyada büyük ilgi gören ziyaretin ardından, Kapadokya ve Pamukkale gibi yerleri de keşfetmeyi planladığını açıkladı.

Sosyal medyanın renkli ve hareketli yüzlerinden biri olan Amerikalı içerik üreticisi iShowSpeed, Türk hayranlarının yoğun isteği üzerine, "Türkiye bir ziyareti daha hak ediyor" diyerek İstanbul'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü fenomen iShowSpeed yeniden Türkiye'de! CZN Burak'la yayın yaptı, Türk Elon Musk herkesi şaşırttı: İşte Türkiye ziyaretinden kareler - 1. Resim

ISHOWSPEED İSTANBUL'DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Yayınına "Türk Elon Musk" ve hem restoren zinciri olan, hem de sosyal medya fenomeni CZN Burak'ı da alan IShowSpeed'in yayınına binlerce Türk hayranı katıldı.

Dünyaca ünlü fenomen iShowSpeed yeniden Türkiye'de! CZN Burak'la yayın yaptı, Türk Elon Musk herkesi şaşırttı: İşte Türkiye ziyaretinden kareler - 2. Resim

Özellikle Taksim Meydanı ve Sultanahmet'te gerçekleştirdiği yayınlarda Türk kültürüne olan hayranlığını dile getiren iShowSpeed, simit yemekten Türk kahvesi içmeye kadar pek çok yerel deneyimi hayranlarıyla paylaştı.

Dünyaca ünlü fenomen iShowSpeed yeniden Türkiye'de! CZN Burak'la yayın yaptı, Türk Elon Musk herkesi şaşırttı: İşte Türkiye ziyaretinden kareler - 3. Resim

TÜRK KÜLTÜRÜNE ÖZEL İLGİ

Geçmiş ziyaretlerinde de Türk yemeklerini denemekten ve geleneksel kıyafetler giymekten çekinmeyen ünlü fenomen, bu ziyaretinde de Türk kültürünü yakından tanımaya devam ediyor.

Yayınlarında sık sık "Türkiye benim ikinci evim" ifadelerini kullanan iShowSpeed'in, ziyaret ettiği bir müzede padişah gibi giyinmesi gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü fenomenin İstanbul ziyareti, Twitter ve Instagram'da hızla trend topic oldu. #iShowSpeedİstanbul etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, hayranları fenomenle buluşma anlarını sosyal medyada paylaşarak bu özel anları ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE'DEN YENİ YAYINLAR YOLDA

İstanbul'un ardından Türkiye'nin diğer güzelliklerini de keşfetmek istediğini belirten iShowSpeed, önümüzdeki günlerde Kapadokya ve Pamukkale'ye gitmeyi planladığını açıkladı.

Dünyaca ünlü fenomen iShowSpeed yeniden Türkiye'de! Yayını rekor kırdı: CZN Burak ve Türk Elon Musk da katıldı - 4. Resim

İSTANBUL'DAKİ YAYINI REKOR KIRDI

İstanbul'daki canlı yayını sırasında YouTube'da 42 milyon aboneye ulaşan Speed, ikonikleşen kutlaması kapsamında ters takla attı.

Ardından sevincini giydiği Türkiye Milli Futbol Takımı'nda yer alan Türk bayrağını öperek gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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