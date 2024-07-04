Ünlü YouTuber, IShowSpeed, Norveç ziyaretinde saldırıya uğradı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan sevgisiyle bilinen IShowSpeed, Norveç'te kötü bir olay yaşadı. Ünlü yayıncı EURO 2024 kapsamında Norveç'e giderken bir grup hayranını saldırısına uğradı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yayıncı, Euro 2024 kapsamında Norveç'e yaptığı ziyarette bir grup hayranının saldırısına uğradı. Bu anlar kameralara yansırken, sosyal medya fenomeni Norveç'e bir daha gitmeyeceğini belirtti.

ISHOWSPEED, NORVEÇ'TE SALDIRIYA UĞRADI

IShowSpeed, Şampiyonlar Ligi ve EURO 2024 gibi futbol turnuvaları kapsamında dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye'yi de ziyaret eden yayıncı, Maraş dondurmacılarının meşhur sunum yöntemi karşısında şaşkınlığını gizleyememiş ve çevredekilere eğlenceli anlar yaşatmıştı.

Ancak son Norveç ziyareti, bu eğlenceli anlardan biri değildi. Ünlü isim, Oslo'daki bir hediyelik eşya dükkanından yayın yaparken, kendisini takip eden hayran grubuna Ronaldo'nun ünlü gol sevincini 'Siu' yaptı. Ancak bu hareket sonrası işler kontrolden çıktı.

Gol sevincinin ardından zıplamaya başlayan IShowSpeed, kazara hediyelik eşya dükkanının penceresine zarar verdi. Mağaza güvenliği tarafından ayakkabısını bile alamadan dışarı çıkarıldı.

Kendisini bir anda kalabalık bir grubun arasında bulan ünlü yayıncı, birçok kişi tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası açıklama yapan IShowSpeed, Norveç'e bir daha kesinlikle gitmeyeceğini söyledi.