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Türkiye'de erişime kapatılan Threads, aylık 175 milyon kullanıcıyı geride bıraktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de erişime kapatılan Threads, aylık 175 milyon kullanıcıyı geride bıraktı!
Threads, Meta, Rekabet Kurumu, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta'nın geçtiğimiz sene çıkarttığı X (eski adıyla Twitter) rakibi sosyal medya platformu Threads, aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Meta, geçen yıl büyük bir merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads'i Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma sundu.

Rekabet Kurumu'nun talimatına uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de erişime kapatılan platform, kullanıcı sayısını artırmayı sürdürüyor.

Türkiye'de erişime kapatılan Threads, aylık 175 milyon kullanıcıyı geride bıraktı! - 1. Resim

175 MİLYON AYLIK KULLANICIYA ULAŞTI

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X (Twitter) ile rekabet etmek amacıyla oluşturdukları Threads platformunun aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Büyüme hızı yavaş olsa da kullanıcılar uygulamaya ilgi göstermeye devam ediyor. Şirketin gelecek yıl Threads'te reklamları etkinleştirmeyi planladığı da bildirildi.

Türkiye'de erişime kapatılan Threads, aylık 175 milyon kullanıcıyı geride bıraktı! - 2. Resim

THREADS NEDEN KAPATILDI?

Rekabet Kurumu, bu yılın başlarında Meta Platforms'a yönelik yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası vermişti.

Ayrıca kurum, Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizmasının neden olabileceği veri birleştirme davranışını engellemek amacıyla geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Bu nedenle Meta, Rekabet Kurumu'nun talimatına uymak için 29 Nisan'dan itibaren Threads uygulamasını Türkiye'de erişime kapatmıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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