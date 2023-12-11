Rock efsanesi Scorpions, Türkiye'ye geliyor! Konser tarihi belli oldu
Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye geliyor. Grup, çok sevilen "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri turne kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Merakla beklenen konserin biletleri 15 Aralık’ta satışa çıkacak.
Konuya ilişkin Biletix'ten yapılan açıklamaya göre grup, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.
Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren Biletix'in internet sitesinde satışta olacak.
TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE KONSER
Scorpions, KüçükÇiftlik Park'ta 2016 yılında verdikleri konserde, sahneye yansıtılan dev Türk bayrağı önünde performans sergilemişti. Grup "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel", "No One Like You", "Always Somewhere" gibi sevilen parçalarını seslendirmişti. Scorpions'un vokalisti, birçok şarkısının yazarı ve bestecisi Klaus Meine, yeniden İstanbul'da sahne almaktan mutluluk duyduklarını söylemişti.
Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.
Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan grup en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.