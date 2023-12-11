Rock efsanesi Scorpions, Türkiye'ye geliyor! Konser tarihi belli oldu

11 Aralık 2023 16:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:30

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı

Konuya ilişkin Biletix'ten yapılan açıklamaya göre grup, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren Biletix'in internet sitesinde satışta olacak.

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE KONSER

Scorpions, KüçükÇiftlik Park'ta 2016 yılında verdikleri konserde, sahneye yansıtılan dev Türk bayrağı önünde performans sergilemişti. Grup "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel", "No One Like You", "Always Somewhere" gibi sevilen parçalarını seslendirmişti. Scorpions'un vokalisti, birçok şarkısının yazarı ve bestecisi Klaus Meine, yeniden İstanbul'da sahne almaktan mutluluk duyduklarını söylemişti.

Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan grup en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.