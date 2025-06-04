Salon sayısı arttı seyirci geri dönmedi! Sinemada içerik problemi var

Türkiye’de sinema salonlarının geleceği endişe uyandırmaya devam ediyor…

MURAT ÖZTEKİN - Salonlar, krizin yaşandığı pandemide büyük yara almıştı. TÜİK’in son açıkladığı istatistiklere bakıldığında ise sinema salonu sayısının pandemi öncesindeki seviyeye yaklaştığı ama gişe rakamlarının yüzleri güldürmediği görüldü.

Geçen sene sinema salonlarının sayısı 2 bin 618’den, 2 bin 776’ya yükseldi. Bu salonlardaki koltuk sayısı ise 2023’te 286 bin iken, 2024’te 317 bin 274’e çıktı. Böylece pandemi öncesinde 337 bin olan koltuk sayısına büyük ölçüde yaklaşıldı. Ancak sinema seyircisi sayısı, yüzde 4,9’luk yükselişe rağmen geçen sene 32,5 milyon oldu. Bu rakam, 2019’da 56 milyon olan seyirci sayısının çok uzağında kaldı.

HEYECAN VERİCİ FİLM YOK!

Durumu Türkiye gazetesine değerlendiren sinema eleştirmeni Kerem Akça “Seyircinin sinemadan soğuduğunu düşünmüyorum. Bu, yerli içerikle alakalı bir durum. Sinemada seyirciyi heyecanlandıracak proje yok. Platformlara iş yapan Cem Yılmaz ve Ata Demirel gibi isimlerin eksikliği hissediliyor. Bu durumu düşündüğümüzde geçen sene beklediğimizin bile üzerinde seyirci sinemaya döndü. Artık bir milyon seyirci çekecek çok az film var” diye konuşuyor.

TİYATRO BİR BAŞKA

Tiyatroda ise tam tersi bir durum söz konusu. Tiyatro salonu sayısı, 2024’te 1.025’e yükselerek pandemi öncesinin bile üzerine çıktı. Geçen sene tiyatro seyirci sayısı ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 28,2 artarak 8 milyon 53 bin 186 oldu. Opera ve bale seyirci sayısı da geçen sene bir önceki sezona göre %59,6 arttı.