Sanatçılar Gazze için buluştu

22 Aralık 2023 08:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 08:09

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen ve Gazze için ateşkes çağrısı yapılan programa iştirak eden birçok sanatçı eserlerini Filistin için seslendirdi.

Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Fahir Atakoğlu, Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl, geceye katılan sanatçılar arasında yer aldı. Programın geliri, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye bağışlanacak.