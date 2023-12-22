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Sanatçılar Gazze için buluştu
“Gazze İçin Ben de Oradayım” konseri, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla AKM'de gerçekleştirildi.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen ve Gazze için ateşkes çağrısı yapılan programa iştirak eden birçok sanatçı eserlerini Filistin için seslendirdi.
Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Fahir Atakoğlu, Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl, geceye katılan sanatçılar arasında yer aldı. Programın geliri, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye bağışlanacak.
Türkiye Gazetesi / Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat