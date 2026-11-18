Akademisyenlerin araştırması, Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın Orhun Vadisi’nde bir saray şehri kurduğuna işaret etti. Moğolistan’ın Hotont kasabasında olduğu düşünülen bölgede yapı izlerine rastlanırken, kesin sonuç için arkeolojik çalışma yapılması bekleniyor.

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Prof. Dr. Gürhan Kirilen, şair ve devlet adamı Yelü Zhu’nun bir şiirine düştüğü açıklama notunda, Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ın saray şehrinden bahsettiğini fark etti. Bunun üzerine konuyu Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç ile paylaştı.

Akademisyenlerin araştırmaları neticesinde şehrin, günümüzde Moğolistan’ın Hotont kasabasında olabileceği kanaatine varıldı. Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda Bilge Kağan’ın Orhun Vadisi’nde bir saray şehri yaptırdığını tespit ettik. Bunu ilk fark eden kişi benim değerli meslektaşım Prof. Dr. Gürhan Kirilen... Yelü Zhu adında bir şair bu bilgiyi bize veriyor. Yelü Zhu, ‘Moğol başkenti Karakurum’un 35 kilometre kuzeybatısında veya aynı zamanda Kül Tigin Yazıtı’nın yine 35 kilometre güneybatısında Bilge Kağan’ın saray şehri vardır’ diyor. Bizzat gitmiş, görmüş buraları” şeklinde konuştu.

ARAŞTIRILMASI LAZIM

Söz konusu yerin günümüzde Hotont kasabasına denk geldiğini kaydeden Doç. Dr. Erkoç “Uydu görüntülerinden baktığımızda biz burada yapı izleri gördük. Tabii, bu yapılar doğrudan doğruya Bilge Kağan’ın sarayına mı ait, yoksa daha sonraki dönem eserleri mi, bunu şu anda bilmiyoruz. Bölgede yapılacak arkeolojik çalışmalarla daha net bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Orada bir yüzey araştırması yapılması gerekiyor, belki kazılar yapılması lazım. Bununla alakalı girişimlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MURAT ÖZTEKİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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