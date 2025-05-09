Sinemada bu hafta | Hayal âleminde gezen bir uçak: ‘Küçük Prens’in yazarının hayatı beyazperdede

Meşhur “Küçük Prens” kitabının yazarı Saint-Exupéry’nin hayatından bir kesiti işleyen “Saint-Ex” filmi, arayış hikâyesiyle seyircisine masalsı bir yolculuk vadediyor.

MURAT ÖZTEKİN -"Küçük Prens” 500’e yakın dil ve lehçeyle dünyada en çok lisana tercüme edilen hikâye oldu. Bu popüler eserin yazarı olan Fransız edebiyatçı Antoine de Saint-Exupéry ise hayatı boyunca pilotluk yapmış ve sayısız macera yaşamış bir isimdi. Saint-Exupéry, zaten uçak kazasında hayatını kaybedecekti.

Arjantinli yönetmen Pablo Agüero, son filminde Saint-Exupéry’nin hayatını enteresan bir filmle ele alıyor. “Saint-Ex” adlı eserde uçağıyla ortadan kaybolan arkadaşı Guillaumet’yi aramaya çıkan Saint-Exupéry’nin destansı hikâyesi işleniyor. Vincent Cassel, Louis Garrel ve Diane Kruger filmin başrollerini paylaşıyor.

ZORLU UÇUŞLARIN PİLOTLARI

Eserde geçen hikâyede 1930’lu yılların Arjantin’ine gidiyoruz. Türbülanslı bir sahne ile açılan filmde, Antoine Saint-Exupéry (Louis Garrel) ve Henri Guillaumet (Vincent Cassel) Aéropostale şirketi adına uçaklarla posta dağıtan ve birbirine sıkıca bağlı iki arkadaş olarak karşımıza çıkıyor. Vazifelerini yerine getirmek için And Dağları’nın etrafındaki zorlu hava şartlarında uçuş yapıyorlar. Birçok arkadaşlarını kaybetmelerine rağmen tenekeyi andıran tayyarelerle tutkuyla semada dolaşıyorlar!

SINIRLARI ZORLUYORLAR

Ancak trenlerin yaygınlaştığı bu dönemde Aéropostale şirketi zor duruma giriyor. Şirketlerinin kapanıp uçuş ihtiraslarının bitmesini istemeyen iki pilot ise belirli irtifanın üzerine çıkamayan uçaklarının sınırlarını zorlayarak dağların arasında yeni yollar bulmak istiyorlar. Ve Henri, And Dağlarında bir keşfe çıkıyor ama uçağı geri dönmüyor. Kendisiyle bir türlü temas kurulamayınca herkes öldüğünü düşünmeye başlıyor. Ancak Henri’nin eşi bunun aksini savunuyor. Bu yüzden Saint-Exupéry, en yakın arkadaşını bulmak için uçağıyla zorlu olduğu kadar fantastik bir seyahate çıkıyor...

BİR RÜYADAYMIŞÇASINA…

Yönetmen Pablo Agüero, realist bir hayatta kalma hikâyesi yerine hayal ve hakikatin birbirine girdiği masalsı bir film meydana getiriyor. Seyircisine bazen bir rüyadaymış hissi yaşatılan eserde dostluk ve fedakârlık gibi temalar öne çıkıyor.

Eserden edebî bir tat almak da mümkün! Zira Saint-Exupéry’nin bu arayış mücadelesinden bir müddet sonra yazdığı “Küçük Prens” hikâyesinin ruhu filmin her yerine sirayet etmiş görünüyor. Zaten sık sık popüler esere göndermelerde bulunuluyor. Tercih edilen fantastik sinematografi ise seyirciyi filmin içine daha çok çekiyor. Her şeyin mekanik olduğu tayyarelerde geçen uçuş sekansları da tat veriyor.

Ancak dramın sınırlı tutulduğu filmde “mesafeli” karakterler sebebiyle zaman zaman duygu eksikliği hissediliyor.

“Saint-Ex”, hızlı tempolu ve alışılmış bir anlatım bekleyen seyircilerini hayal kırıklığına uğratacak bir eser. Fakat sıra dışı sinematografiyle hayaller âlemine uçmak isteyenler için benzersiz bir seyahat vadediyor.

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