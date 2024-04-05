Sivas'ın güneşi Şemseddin Sivasî türbesi

Türk-İslam tarihindeki üç Şems’den (güneş) biri olan ve Sivas’ta çok sayıda talebe yetiştiren Şemseddin Sivasî’nin Meydan Cami’ndeki türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gerçek adı Şemseddin Ahmed Arvasi, Kara Şems olarak da bilinen Şems-i Sivas’i Tokat’ın Zile ilçesinde 1519 yılında doğuyor. 7 yaşında İslam ilimlerini öğrenmeye başlaıyor. 20’li yaşlarda İstanbul’a gelerek Fatih Cami yanındaki meşhur sekiz medresenin birinde tahsiline devam edip burada müderrislik vazifesi yapıyor.

Sonra 1564 yılında Sivas’a yerleşen Şems-i Sivasî, tarihi Meydan Cami’nde birçok talebe yetiştirerek çok sayıda kitap yazdı.

1597 yılında vefat eden Kara Şems’in cenazesi uzun bir süre yaşamını sürdürdüğü Meydan Cami’nin bahçesine defnedildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen türbe, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

TÜRKİYE'DEKİ 3 ŞEMS'TEN BİRİ

Şems-i Sivas’i türbesi ile ilgili açıklama yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Şems-i Sivas’i bu şehrin manasını yeniden inşa eden bir zattır. Şehrin müslümanlaşmasında ve Hanefi mezhebinin yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri Şems-i Sivas’i hazretleridir. İnsanlar normal türbe diye ziyaret ederler ama Türkiye’deki 3 Şems’ten biridir. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’dir. Bir tanesi Mevlana’nın hocası Şems Tebrizi’dir, diğeri ise Sivas’ın Kara Şems’idir. Lakabı esmer olduğu için Kara Şems’tir. 1500’lü yılların ortalarında Sivas’a gönderilir. Buranın manevi manada inşa ve ihyası için Sivas’a gönderilen bir kişidir” dedi.

Sivas’ın manevi bir yapısı olduğunu dile getiren Karaca, “Sivas, Abdülvahabi Gazi gibi peygamber sancaktarının olduğu şehirdir. Şems-i Sivas’i gibi bir mana erinin olduğu bir şehirdir. Yine şehrimizde meftun bulunan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak gibi bir mana erinin bulunduğu şehirdir. İnsanlar da o yüzden bu tip şehirleri ziyaret ediyor. Şehrimiz Ramazan ayında daha fazla ilgi görebiliyor” ifadelerine yer verdi.