ABD'de iki uçak havalimanında çarpıştı!

ABD'de hava ulaşımında yaşanan aksaklıkların ardından bu kez Miami Uluslararası Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı. UPS'e ait Boeing 767 tipi kargo uçağı ile Copa Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, taksi yollarının kesiştiği noktada birbirine temas etti. Olayın ardından acil durum ekipleri harekete geçti.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda kargo uçağı ile yolcu uçağı arasında çarpışma meydana geldi.

CBS News'ün aktardığına göre, UPS'e ait Boeing 767 tipi kargo uçağı ile Panama merkezli Copa Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalimanındaki iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştı.

ABDde iki uçak havalimanında çarpıştı!

BİRİNİN BURNU, DİĞERİNİN KANADI HASAR GÖRDÜ

Miami Uluslararası Havalimanı İletişim Direktörü Greg Chin, olayın yerel saatle 21.15 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

İniş yapan yolcu uçağı ile kalkış hazırlığındaki kargo uçağının çarpışmasının ardından havalimanına acil durum ekipleri sevk edildi.

UPS'e ait kargo uçağının burun bölümünde, Copa Airlines'a ait yolcu uçağının ise kanadında hasar oluştu.

ABDde iki uçak havalimanında çarpıştı!

ABD'DE UÇUŞ KRİZİNİN ARDINDAN GELDİ

Yetkililer, olay nedeniyle havalimanı operasyonlarında genel bir aksama yaşanmadığını, uçakların diğer taksi yollarına yönlendirildiğini açıkladı.

UPS'in 358 sefer sayılı uçağının Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya hareket etmesi, Copa Airlines'ın 427 sefer sayılı uçağının ise Panama City'den Miami'ye gelmesi planlanıyordu.

Çarpışma, ABD'de hava trafik kontrol sistemlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşların dört saatten fazla durdurulmasının ardından yaşandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava yolu şirketlerinin uçakları ve mürettebatı yeniden konumlandırmaya çalıştığını, uçuş operasyonlarının tamamen normale dönmesinin zaman alacağını açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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