Olur olmaz her şeye öfkelenen, kızan kimseyi hiç kimse sevmez.

Sual: Bir kimse, kendisinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl anlar?

Cevap: Söz ve yazı, sahibinin aynasıdır. Çok kimse, düşmanına kızdığı zaman, onda, kendindeki kötülüklerin bulunduğunu söyler. Her kaptan, içinde bulunan sızar. Alçak olanın sözleri ve kelimeleri de, kendi gibi olur. O çirkin sözlerin karşısında kalanlar ise, pisliğe düşen pırlantaya benzer.

Atalarımız; "Her kaptan içindeki sızar" demişlerdir. Onun için bir kimse, iyi mi yoksa kötü mü olduğunu, çevresindeki, yanındaki insanlara sormalıdır. Yahut da çevresindeki insanlara nasıl muamele ettiğine bakmalıdır. Onlara iyilikte bulunuyor, sözleriyle, davranışlarıyla yardımda bulunuyor, kalblerini kırmıyorsa, iyi bir kimse demektir. Bunun tersi ise, o kimse, kendinin kötü olduğunu anlamalı ve bu huyundan vazgeçmelidir. Yumuşak huylu kimse, daimâ neşeli ve rahat olur. Böyle kimseyi herkes sever ve herkes över.

Olur olmaz her şeye öfkelenen, kızan kimseyi hiç kimse sevmez. Zaten bu şekildeki öfke, şeytanın vesvesesinden meydana gelmektedir. Nitekim hadîs-i şerîfte (Gadab, şeytânın vesvesesinden hâsıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gadaba gelince, öfkelenince abdest alınız!) buyurulmuştur.

Abdullah ibni Abbâs hazretlerine bir kimse hakaret ederek, kötü sözler söyleyince, ona; "Bir ihtiyâcın varsa, sana yardım edeyim" cevabını vermiştir.

Zeynel Âbidîn Ali hazretlerine bir kimse, hakaret edip, kötü sözler söyleyince, elbisesini çıkarıp o kimseye hediye etmiştir.

İsâ aleyhisselâm, Yahûdîlerin yanından geçerken, kendisine çok kötü şeyler söylediler. Onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. "Onlar, sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi şeyler söylüyorsun" dediklerinde; "Herkes, başkasına, yanında bulunandan verir" buyurmuştur.

İbrâhim Desûkî hazretleri, oğlu kendisinden nasîhat isteyince, ona hitaben; "Ey gözümün nûru evlâdım. Önce içindeki nefs denilen ejderi öldür! Yüzünü toprağa sür! Hatâ ve isyânını kabul ve itirâf et ve işlediğin hatâ dolu ibâdetlerinin yüzüne çarpılmasından kork!" buyurmuştur.

Netice olarak; Herkes ne yaparsa kendine yapar ve her kaptan da içindeki sızar. Yahyâ bin Mu'âz-ı Râzî hazretleri; "Allahü teâlâyı sevdiğin kadar, herkes seni sever. Allahü teâlâdan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü teâlâya kulluk ettiğin miktarda, herkes sana yardımcı olur" buyurmuştur.

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