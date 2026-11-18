Türkan Şoray, Yeşilçam’ın imkânsızlıklar içinde çekilen filmlerini anlattı. O dönem setlerde 15 kişinin çalıştığını belirten usta oyuncu, "Yokluk mücadeleyi doğurdu" dedi. Şoray, film kostümlerinin masraflarını da kendisinin karşıladığını açıkladı.

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Yeşilçam’ın usta aktristi Türkan Şoray, Antalya’da devam eden COP31’de “Sinemasına bir ağacın adını veren ülke: Türkiye” etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide sevenleriyle buluştu.

Şoray, söyleşide Yeşilçam’ın unutulmaz yıllarını, film setlerindeki dayanışma kültürünü ve sinema yolculuğundan anılarını paylaştı.

Şoray COP31de maziyi anlattı: Yokluklar içinde filmler çektik

Ünlü oyuncu, kısıtlı imkânlarla büyük işler başaran Yeşilçam’ın bugün sürdürülebilir sinema anlayışına ilham verebileceğini vurguladı.

Şoray COP31de maziyi anlattı: Yokluklar içinde filmler çektik

Yeşilçam dönemindeki film setlerinin çalışma şartlarını anlatan Türkan Şoray, o yıllarda çok daha küçük ekiplerle çalıştıklarını kaydederek “Setlerimizde 15 kişi oluyordu. Şimdiki setlerde 100 kişi var. Yokluk mücadeleyi doğurdu” sözleriyle yokluk içinde film yaptıklarını dile getirdi.

Filmlerinde kullandığı kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu belirten sanatçı, kostüm masraflarını da kendisinin karşıladığını söyledi.

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