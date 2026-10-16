"Süper Kahramanlar" Halkbank Çocuk Tiyatrosundan 37 ilde 74 temsil

Halkbank Çocuk Tiyatrosunun “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” oyunu, üçüncü turnesine Hakkâri’den başladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

23 Aralık’a kadar devam edecek yeni sezon turnesi kapsamında Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege’deki 37 ilde 74 temsil gerçekleştirilecek. Turneyle birlikte Halkbank Çocuk Tiyatrosu, 81 şehirdeki çocuklara ulaşmış olacak. Geçen kış ve bahar sezonunda düzenlenen iki turneyle 31 binden fazla minik izleyiciye ulaşan tiyatronun Ergün Ergök tarafından yönetilen oyununda Azra Akın, sahnede çocuklara rehberlik eden öğretmen karakteriyle yer alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER KÜLTÜR - SANAT Kalpten kalbe tiyatro çalışmasıyla çocuklar sahne aldı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala