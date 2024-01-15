Tarihî mirasa 3D lazer tarama

15 Ocak 2024 05:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 05:24

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı ise deprem riskine karşı tarihî, kültürel ve sosyal dokunun korunabilmesi için prensip kararları aldı. Alınan bu ilke kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tescilli yapılar, güncel teknolojiler kullanılarak 3D lazer tarama, ortofot, fotogrametrik gibi yöntemlerle belgelendirilecek. Taşınmaz kültür varlıklarının onarımlarında, zemin etüdü raporu hazırlanacak. Tescilli yapının deprem etkisinden korunması amacıyla temel ve zeminde güçlendirme çalışmaları yapılacak. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonunda ise binanın özgün niteliği korunarak güçlendirme çalışmaları yürütülecek. Yıkılacak şekilde tehlike arz ettiği tespit edilen kültür varlıkları yıkılacak ve özgün proje ile yeniden eski hâline getirilecek.

İHALELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan 6 Şubat depremlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, zarar gören yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için çalışmalar başlatmıştı. 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kale olmak üzere toplam 21 yapıdan oluşan eserlerin deprem sonrası oluşan hasarları için ihale çalışmaları tamamlanırken, 60 eserin de ihaleleri gerçekleştirilerek sözleşmeleri imzalandı. Esma Altın ANKARA