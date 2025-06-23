Topkapı karanlıkta kapılarını açıyor! Yerli ziyaretçiye 750, yabancıya 3 bin TL

Yaz aylarında ören yerlerinin yanı sıra tarihî saraylar da gece müzeciliği ile ziyaretçi ağırlamaya başlıyor... Topkapı Sarayı da yılın en uzun günü olan 21 Haziran’dan itibaren akşam saatlerinde kapılarını özel ziyaretlere açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbi olan saray, her cumartesi 21.00 ve 22.00 saatlerinde iki grup hâlinde gezilebiliyor. 14 Eylül’e kadar devam edecek gece turların katılmak isteyen yerli ziyaretçilerin 750 TL, Türkiye vatandaşı olmayanların ise 3 bin TL’lik bilet fiyatını ödemesi gerekiyor.

Farklı bir ziyaret tecrübesi vadeden turlarda; Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun’da Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol, Enderun Avlusu’nda ise Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu gezilebiliyor. Açıklama yapan Millî Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, talepler doğrultusuna gece turlarını başlattıklarını ve bu turlarda belirli sayıda ziyaretçiyi kabul ettiklerini söylüyor.