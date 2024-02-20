Tralleis ihmal edildi! Aydın’ın en eski derneği 50. kuruluş yıldönümünde antik şehre dikkat çekti

Aydın’da Eski Eserler Sevenler Derneği’nin Başkanı Mehmet Özçakır, 50. kuruluş yıldönümünde Tralleis Antik Şehri’ne dikkat çekti. İlk yerleşim yerlerinden kabul edilen bölgenin uzun yıllardır ihmal edildiğini söyledi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın tarihinin gelecek nesillere aktarılması ve tarihi yapıların korunması adına çalışmalar yapan Eski Eserler Sevenler Derneği, Tralleis Antik Şehri ile ilgili tavsiyede bulundu.

Aydın’ın en eski derneklerinden olan derneğin 50. kuruluş yıldönümünde açıklama yaptı. Dernek Başkanı Mehmet Özçakır, ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Tralleis’in turizm destinasyon alanı olarak kazandırılmasının şehrin ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağına dikkat çekti.

“İHMAL EDİLDİ”

“Aydın, tarih ve kültür Şehridir. Bugün paralı gezilebilen Afrodisyas, Nysa ve Milet dışında, Tralleis’in de bulunduğu irili ufaklı 25 antik şehri, turizm destinasyon merkezi yapılmalıdır.

Efeler’de bulunan Tralleis Antik Şehri ile Aydın, ekonomide büyük ivme kazanacaktır.

Aydın’ın en büyük sorunlarından birisi, Tralleis ve Arsenal bölgesidir.

Dünya’da benzeri olmayan büyüklükteki mimari, Ayasofya’nın dahi mimarının yetiştiği bu topraklardaki Tralleis Antik Şehri, maalesef hala ihmal edilmiş durumda.

Arkeolojik Sit Alanları yasasına göre sit alanlarının üzerine bir çivi dahi çakmak yasak olması gerekirken, hala bu alan üzerinde askeri tesisin konuşlanması tarihi bir ayıptır.

Tralleis Antik Şehri alanında yapılmış tüm resmi ve sivil yapılar kaldırılarak, askeri tesisin de daha modern bir bölgeye taşınarak Tralleis, Aytepe gibi ikinci bir seyir alanı olarak düzenlenmelidir.

Dünyanın ilk notalı müzik eseri kabul edilen yazılı ağıt mezar taşı Seikilos bilindiği gibi Tralleis’te bulunmuştur.

En büyük idealim dünyada ilk notalı müzik taşı anısına Tralleis’te her yıl Temmuz ayında bir Ulusal ve Uluslararası Müzik Festivali yapılmasıdır.

Turizmde tüm dünyaya seslenecek bu tanıtım, Aydın ekonomisini uçuracaktır” diyerek bölgedeki kültürel varlığın iyi değerlendirilemediğine vurgu yaptı.