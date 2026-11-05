Türk dünyası buluştu! Korkut Ata Film Festivali’nde güçlü birliktelik vurgusu

İstanbul’da başlayan “6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” 20 ülkeden sinemacıları bir araya getirdi. Organizasyonda 56 eser seyirciyle buluşacak. Binlerce yıllık ortak tarih ve köklü kültüre sahip Türk devletlerinin kardeşlik bağları daha da güçlenecek.

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Türk dünyasından sinemacılar İstanbul’da buluştu. “6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”, önceki gece Atlas 1948 Sineması'ndaki açılış töreniyle başladı. Türk dünyasının güçlü birliktelik görüntüsü verdiği açılışta, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Türk coğrafyalarından farklı eserleri seslendirdi. Festivalin açılış filmi ise meşhur edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un hayatını anlatan “Aytmatov” oldu.

56 FİLM GÖSTERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen festival, 10 ülke ve 10 özerk cumhuriyetten 150 misafiri ve Türkiye’den 300 sektör profesyonelini buluşturuyor. Festival programında 56 film yer alıyor.

ORTAK HAFIZAMIZ GÜÇLENİYOR

7 Kasım’a kadar sürecek festivalin açılışında açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk dünyasının binlerce yıllık ortak tarihinin, köklü kültürün ve güçlü kardeşlik bağlarının oluşturduğu büyük bir medeniyet ailesi olduğunu söyledi. Yazgı sözlerine şöyle devam etti: Bugün gerçekleştirdiğimiz festival, bu mirası sinemanın diliyle yeniden yorumlamayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktadır. Farklı coğrafyalarda doğan hikâyelerin aynı perdede buluşması, birbirimizi daha yakından tanımamıza ve ortak kültürel hafızamızı birlikte güçlendirmemize imkân sağlamaktadır.

ORTAK YAPIMA İHTİYAÇ VAR

Türkiye gazetesine açıklama yapan Festivalin Direktörü İhsan Kabil ise “Türk dünyasının birliği için önemli ekonomik ve siyasi adımlar atıldı. Ancak bana göre kültürel çalışmalar da olmazsa olmazdır. İnsanları birbirine yakınlaştıracak olan edebiyat, resim, sahne sanatları ve sinemadır. Özellikle beyazperde çok önemli bir yerde duruyor. Farklı Türk topluluklarının dikkat çeken filmleri var. Bunların tanınması gerekiyor” dedi.

Festivalde 20 ülke ve cumhuriyetten sinemacıların buluştuğunu hatırlatan Kabil, “Türk dünyasının birbirleriyle kaynaşması çok mühim. Ancak bunu bir adım öteye taşıyarak daha fazla müşterek yapıma imza atmalıyız. Bunun için de ortak bir sinema fonu kurmamız lazım” şeklinde konuştu.

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