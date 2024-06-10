Venezuelalı sanatçı J. B. Reyes aylarca resmetti: İstanbul'un özünü içinde kaybolunca buluyorsunuz!

Mikro resimlerde başka bir hikâye var! Sanatçı Murat Uçar eserlerini milimetrelere sığdırıyor

Mikro resimlerde başka bir hikâye var! Sanatçı Murat Uçar eserlerini milimetrelere sığdırıyor

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17 aylıkken resim yaptı! Ganalı Ace Liam dünyanın en genç erkek sanatçısı oldu

İstanbul’daki insan hikâyelerini eserlerine yansıtan Jesus Briceno Reyes “Bu şehrin özünü ortaya çıkarmak için içinde kaybolmak gerek” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Jesus Briceno Reyes, Venezuela gibi dünyanın bambaşka coğrafyasında yaşayan bir sanatçı. Kendisi geçen senenin bahar aylarında yaklaşık 10 bin kilometre ötedeki Karakas şehrinden İstanbul’a geldi, Kadıköy’de atölye kiraladı ve aylarca İstanbulluları gözlemleyip resmetti. Sanatçının İstanbul’daki insan hikâyelerini merkezine alan eserleri ise “İstanbullular” adlı sergi ile İstanbul Havalimanı’nın sanat merkezi İGA ART Galeri’de sanatseverlerle buluştu. Biz bu vesileyle Reyes’e sorularımızı yönelttik…

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İSTANBUL’UN BENZERSİZ BİR CAZİBESİ VAR

◼️ İstanbul asırlardır farklı sanatçıların ziyaret edip hikâyelerini resmettiği bir şehir. Sizi Venezuela gibi uzak bir coğrafyadan buraya çeken şey ne oldu?

Sanat danışmanı olan ablam, İstanbul’u ziyaret etmemi tavsiye etmişti. Başlangıçta biraz tereddüt ettim. Ancak ilk ziyaretimden sonra gerçekten çok etkilendim. Bu şehrin daha önce hiç karşılaşmadığım benzersiz bir cazibesi vardı. İki günlük bir keşif olarak başlayan seyahatim, daha sonra iki aylık bir ikamete dönüştü.

◼️ Eserlerinizde şehrin eşsiz mimarisinden ve ihtişamlı tarihî eserlerinden ziyade insanlarına odaklanıyorsunuz. Niçin bunu yaptınız?

Tarihî yerleri veya abide yapıları resmetmek bazen klişe olabilir. Çünkü kolayca tanınabilir, genellikle tahmin edilebilirler. Bunun yerine, günlük hayatımızın göz ardı edilen yönlerini, çoğu zaman fark edilmeyen unsurları yakalamaya ilgi duyuyorum. Odak noktam belirli bir kesim değil; günlük sahneleri ve özünü evrensel hâle getirmeyi amaçlıyorum.

Zarastro Art ve İGA ART iş birliğiyle düzenlenen “İstanbullular” sergisi, 31 Temmuz’a kadar İGA ART Galeri’de görülebilecek.

TÜRKLERİN GÜCÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

◼️ İstanbul’da yaşayan insanların merkezinde olduğu resimleri nasıl oluşturdunuz? Öncesine şehri nasıl gezdiniz ve insanları nasıl gözlemlediniz?

Kadıköy’de geçici bir stüdyo kiraladım. Kadıköy İskelesi’nden vapura binerek sık sık Taksim’e gittim, AKM’nin sanat kütüphanesinde zaman geçirdim. Günlerim, stüdyo çalışmalarım dışında, toplu taşımadaki insan manzaralarını gözlemleyerek, müze ziyaretleri yaparak, kafelerde oturarak ve tabii sanatsal ortamı keşfederek geçti. Başka şehirlere de seyahat ettim. Birçok arkadaş edindim. Düğünlere bile katıldım. Bütün bu tecrübeler bana sonsuz ilham kaynağı sağladı.

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◼️ İstanbulların hâllerinde sizi en çok tesir altında bırakanlar nelerdi?

İstanbul’da geçirdiğim zaman boyunca beni en çok etkileyen şey, İstanbulluların, Türk halkının gücü oldu. Bir dönerciye gittim ve dükkân sahibi, depremde 14 aile üyesini kaybettiğini benimle paylaştı. Bu büyük trajediye rağmen, hayatına ve işine devam ediyordu. İşte bu, şehrin gerçek ruhunu benim zihnimde somutlaştırdı.

◼️ Belki eserlerinize yansıtmadınız ama bu tarihî şehirde bir ressamın en çok resmetmek isteyeceği lokasyonlar neler?

Ressamına bağlı olarak; ışık, yapılar ve mimariden yola çıkılarak eserler üretilebilir. Pazarları gezmek, kahvehaneleri keşfetmek, şehrin kalabalığına dalmak gerek. Bu şehrin özünü ortaya çıkarmak için içinde kaybolmak gerek.

ZITLIKLARDAN KEYİF ALIYORUM

Jesus Briceno Reyes “Zıtlıklardan son derece büyük keyif alıyorum. Sessizlik ve trafik... Ekmek parası için dürüstçe uzun saat çalışan emekçiler ve hızlı para kazanmaya çalışanlar... İşte bu zıtlıklar, insanlığı güzel kılan şeydir aslında. Derin saygı duyduğum İstanbullular bana eşsiz bir misafirperverlik sundular” diyor.