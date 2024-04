Wachowski'siz Matrix 5 geliyor! Warner Bros bir şeyler deniyor

Matrix serisi yıllar sonra gelen dördüncü filmle beyazperdeye merhaba diyerek hayranları merak içinde bırakmıştı. Ancak film beklentiyi karşılamadığı gibi umulan başarıyı da sergilememişti. The Matrix Resurrections'ın ardından serinin beşincisinin de çekileceği duyuruldu.

Warner Bros beşinci Matrix filmi için yeşil ışık yaktı. Marslı (The Martians) filminin yönetmeni Drew Goddard'ın yöneteceği filmde Wachowski'ler yönetmen olmayacak. Dördüncü filmi çeken Lana Wachowski ise yapımcı olarak yer alacak.

SENARYODA DA WACHOWSKİ YOK

Yeni yönetmen Drew Goddard aynı zamanda senaryoyu yazacak ve Goddard Textiles'daki ortağı Sarah Esberg ile birlikte yapımcılığı üstlenecek.

KİMLER OYNUYOR?

Klasik Matrix evreninden kimlerin geri döneceği henüz belli değil. Son film de dahil Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss önceki tüm filmlerde Neo ve Trinity rollerinde yer alıyordu.

Son filmde Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris ve Priyanka Chopra Jonas'ı görmüştük.

Detaylar henüz açıklanmadı ama Warner Bros. Motion Pictures'ın prodüksiyon başkanı Jesse Ehrman hikayenin seriyi başarılı kılan unsurlardan çok uzaklaşmadan aynı fantezi dünyasını ilerleteceğini söylüyor.

Ehrman, "Drew Warner Bros'a, hem Lana ve Lilly'nin 25 yıl önce başlattıklarını onurlandırarak hem de seriye ve karakterlere olan sevgisine dayanan benzersiz bir bakış açısı sundu. Matrix dünyasını devam ettirmenin inanılmaz bir yolu olacağına inandığımız yeni bir fikirle geldi.

Warner Bros Discovery'deki tüm ekip Drew'un bu yeni 'Matrix' filmini çekecek olmasından ve Wachowskilerin çeyrek asırdır stüdyoda inşa ettikleri sinematik kanona kendi vizyonunu ekleyecek olmasından büyük heyecan duyuyor."

YENİ YÖNETMENİN BAŞARISI

Drew Goddard, Ridley Scott'ın yönettiği ve Matt Damon'ın başrolünü oynadığı bilimkurgu uyarlaması "Marslı "yı yazarak Oscar'a aday gösterilmişti.

Goddard'ın diğer sinema filmleri arasında "Cloverfield" ve "World War Z "yi yazmak ve "The Cabin in the Woods" ve "Bad Times at the El Royale "de yazar-yönetmen olarak görev yapmak yer alıyor.

Goddard proje hakkında "The Matrix filmlerinin hem sinemayı hem de benim hayatımı değiştirdiğini söylemek abartılı olmaz. Lana ve Lilly'nin mükemmel sanatçılığı bana her gün ilham veriyor ve onların dünyasında hikayeler anlatma şansına sahip olduğum için minnettarım." dedi.

ZARAR ETMİŞTİ

1999'da seriyi başlatan "The Matrix" tüm zamanların en etkili bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Üç devam filmine, 2003 yapımı "The Matrix Reloaded" ve "The Matrix Revolutions "a ve 2021 yapımı "The Matrix Resurrections "a ilham verdi.

On sekiz yıllık bir aradan sonra gelen ve yalnızca Lana tarafından yönetilen dördüncü film gişede büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

Bunun bir sebebi Warner Bros'un 2021 programının tamamı gibi Matrix'i de aynı anda HBO Max'te ekstra ücret ödemeden yayına sokmasıydı.

Film 190 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında sadece 159 milyon dolar hasılat elde etti.