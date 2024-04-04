Ramazan'ın 25. günü (4 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp, maddi ve manevi olarak doyduğu, sofraların bolluk ve bereketten taşıp arttığı, 11 ayın sultanı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırdığı mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Ramazan'ın 25. günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve ibadetler nelerdir sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından 25. günü yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve dualar hakkında hazırladığımız haberimiz sizlerle.

RAMAZAN'IN 25. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmaktır.

Ramazan ayının yirmi beşinci gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatta 1'er defa FATİHA, FİL ve KUREYŞ SURELERİNİ okusa, o kimse kıyamette kime şefaat ederse şefaati ret olunmaz. Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız.

Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Ayrıca Ramazan ayı içinde Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân´dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.

Bu hadisten anladığımız üzere Sıla-i Rahim’i sık sık yapmalı, insanlara merhametli davranıp kötü davranmamalıyız.

BUGÜNÜN DUASI

Rabbim; seni tanımayanları, bizim tanımamıza izin verme âmin.

Tek kurtuluşumsun dua'm. Seni yüreğimden dilime düşürene hamd olsun.

YİRMİ BEŞİNCİ GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 25. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Atikarrikab” (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilmelidir.