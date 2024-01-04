Yönetmen Sadullah Celen'e veda… Sinema dünyası son yolculuğuna uğurladı

4 Ocak 2024 17:40 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 17:42

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşama veda eden yönetmen Sadullah Celen'in cenazesi defnedildi.

Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Sadullah Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi.

CENAZEYE SİNEMA DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığına defnedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra "Yedi Numara", "Şehnaz Tango" gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.

“SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Öte yandan ünlü isimler, Sadullah Celen’in vefatının ardından taziye mesajları yayınladı. Sosyal medyada paylaşım yapan Hande Erçel, “Sadullah Hocam, yönetmenim, Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

“BANA CESARET VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Oyuncu Tolga Sarıtaş da Celen için bir mesaj yayınladı. Mesajında “Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam...” sözlerini kullandı.