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    Yönetmen Sadullah Celen'e veda… Sinema dünyası son yolculuğuna uğurladı

    ‘Yedi Numara’ , ‘Şehnaz Tango’, ‘Canım Ailem’ , ‘Güneşin Kızları’ gibi birçok yapımda imzası bulunan yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı. İzmir’deki evinde vefat eden 64 yaşındaki Celen’in cenazesi toprağa verildi.

    Yönetmen Sadullah Celen&#039;e veda… Sinema dünyası son yolculuğuna uğurladı
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşama veda eden yönetmen Sadullah Celen'in cenazesi defnedildi.

    Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Sadullah Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi.

    Yönetmen Sadullah Celen'e veda… Sinema dünyası son yolculuğuna uğurladı

    CENAZEYE SİNEMA DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

    Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

    Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığına defnedildi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra "Yedi Numara", "Şehnaz Tango" gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.

    Yönetmen Sadullah Celen'e veda… Sinema dünyası son yolculuğuna uğurladı

    “SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

    Öte yandan ünlü isimler, Sadullah Celen’in vefatının ardından taziye mesajları yayınladı. Sosyal medyada paylaşım yapan Hande Erçel, “Sadullah Hocam, yönetmenim, Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

    “BANA CESARET VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

    Oyuncu Tolga Sarıtaş da Celen için bir mesaj yayınladı. Mesajında “Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam...” sözlerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Sadullah CelenYönetmenÖlümVefat
    Haberler > Kültür - Sanat > Yönetmen Sadullah Celen'e veda… Sinema dünyası son yolculuğuna uğurladı
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