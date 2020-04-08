Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer alan 200’ün üzerinde çalışma, online olarak sanatseverlerle buluşuyor. Koleksiyonda yer alan Selâhattin Giz, Ara Güler, Lütfi Özkök, Yıldız Moran, Murat Germen, Manuel Çıtak, İzzet Keribar, Gündüz Kayra, Sabit Kalfagil, Othmar Pferschy, Boris Mikhailov gibi pek çok fotoğraf sanatçısının eserleri, müzenin internet sitesi üzerinden erişime sunuluyor.