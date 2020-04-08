Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Karantinada olanlara yaşadıklarını yazma çağırısında bulunan Elma Yayınevi, bu günlükleri “Salgın Günleri” isimli kitapta bir araya getireceğini duyurdu. Bu kitabın bütün dünyaya ve insanlığa bir kılavuz olmasını dileyen yayınevi, karantina günlerinde yaşadıklarını anlatmak isteyenlerin metinlerini “salgingunleri@elmayayinevi.com” e-Posta adresine gönderebileceklerini açıkladı. Yayınevinden yapılan açıklamada “Yörüngelerimizin değiştiği, yaşam döngümüzün yolundan çıktığı ve eski, bildik, sıradan günlerimize dönebilmek için umutla beklediğimiz bugünlerde neler yaşıyorsunuz? Ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi onlar için hissettiklerinizi bu kez biz okuyalım. Sonra sizin satırlarınızla yayımlayalım onları. El birliğiyle yazacağımız bu “Salgın Günleri” kitabı, bize de tüm dünyaya da bir kılavuz olsun. Çünkü biliyoruz ki tarih kitaplardan öğrenilir” ifadelerine yer verildi.