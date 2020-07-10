Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

12-18 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda gerçekleştirilecek programda dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek. Milletlerarası jüri üyeleri arasında; Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Cannes Film Festivali Cinéfondation Genel Müdürü Georges Goldenstern, Doha Film Enstitüsü CEO’su Fatma Hassan Alremaihi, Saraybosna Film Festivali Endüstri Bölümü Direktörü Jovan Marjanovic ve film satış şirketlerinden Films Boutique Satış Ajansı Direktörü Gabor Greiner yer alacak.

FARHADİ, SİNEMA ANLATACAK

İranlı yönetmen Asghar Farhadi ise sinema üzerine masterclass verecek. Oscar’lı yönetmenin masterclass’ı, 16 Temmuz günü 12 Punto YouTube hesabından naklen yayınlanacak.