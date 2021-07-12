Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yapılan festivalin resmî bölümlerinden “Belirli Bir Bakış” antolojisinde yer alan eser, Salle Debussy’de yapılan gösterimde sinemaseverlerle buluştu. Bağlılık Üçlemesi”nin ikinci filmi olan eser, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan’ın tarlanın tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını; hac için Mekke’ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru çıktığı arayışı işliyor. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin çekimleri 2019’un sonbahar aylarında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da misafir oyuncu olarak yer aldı. “Bağlılık Hasan”ın Cannes Film Festivali’nden hemen sonra vizyona girmesi bekleniyor.

Semih Kaplanoğlu: Amatör ve profesyonel oyuncu benim için aynı seviyede Türk Sineması’nın önemli isimlerinden yönetmen, yapımcı, senarist ve yazar Semih Kaplanoğlu, Anjelika Akbar’ın programına konuk oldu. Amatör oyuncu ve profesyonel oyuncu ayrımı yapmadığını belirten ünlü yönetmen ‘’Her insanın içinde bir oyuncu olma hevesi vardır. Mesele onun tekniklerini ortaya çıkarabilmekte’’ dedi.