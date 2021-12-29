Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Usta sanatçı Fevzi Karakoç, resimlerinin merkezine her daim atları koyuyor... Onun atları öne çıkardığı “İmgenin Ötesi” adlı sergisi de bugünlerde İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde görülebiliyor. Atları soyut formlara dönüştürerek eserler üreten sanatçı, aynı zamanda Anadolu’nun folklorik renk ve imajlarından ilhamlar alıyor.

ATLARA İMRENEREK BÜYÜDÜM

Sorularımızı cevaplayan ressam Karakoç, eserlerindeki atların mazisine dikkat çekerek “Çocukluğumda Anadolu’da güzel atları olan insanlar vardı. Biz onları imrenerek seyrederdik. Dolayısıyla at, benim için ulaşılamayan bir ideal oldu. Şimdi o idealin dışa vurumunu farklı farklı şeylerle yapıyorum. Figürleri soyut şekilde veriyorum ve renkleri hep Anadolu’nun çok renkli kilimleri ve kıyafetlerinden alıyorum” diyor.

Batı’yla aynı çizgide giden ama kültürümüzü anlatan modern resimler yaptığı söyleyen sanatçı “At, köpek ve kedinin ötesinde duyguları olan bir hayvan. Onun dostluğu birçok efsane ve hikâyede geçiyor. Sıradan bir hayvandan öte… At bir imge ve onun arkasında daha önemli şeyler var. Bu sergide onu vurguluyorum” şeklinde konuşuyor.

NİÇİN ABD’Yİ TAKLİT EDİYORUZ!

Anadolu kültürünün resim sanatı için önemine de temas eden sanatçı “Anadolu en eski medeniyetlerin beşiği. Ama aynı zamanda onların Batı’ya geçişini sağlayan bir köprü de... Bundan dolayı birçok kültürü barındırmış, onların kalıtımları birikerek, kültürümüz oluşmuş. Benim sanatım da buradan faydalanarak orijinal bir fikir meydana getirmek üzerine kurulu. Yoksa Amerikalı ve Avrupalı ressamlara özenip, onlar gibi resim yaptığınız zaman sanatın hiçbir anlamı kalmıyor. Bir ABD’li ressam bana ‘Siz kaç bin yıllık medeniyetsiniz ama birkaç yüzyıllık bizi taklit ediyorsunuz. Siz niçin kendi kültürünüzden ilham almıyorsunuz’ demişti. Niye onların taklidini yapıyoruz ki!” ifadelerini kullanıyor.

Marcus Graf’ın küratörlüğünü yaptığı ve yaklaşık 30 eserin sergilendiği “İmgenin Ötesi” sergisi, 17 Ocak’a kadar açık kalacak.

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