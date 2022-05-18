Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugün Uluslararası Müzeler Günü... Dünya kültür mirasının korunması maksadıyla Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından bütün dünyada kutlanan özel günün bu seneki teması “Müzelerin Gücü” olacak. Türkiye’deki 50 müze ise bugünkü “Avrupa Müzeler Gecesi” faaliyeti çerçevesinde, mesai bitiminden gece yarısına kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. O müzeler arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve İzmir Arkeoloji Müzesi de yer alıyor. Müzeler bugün çeşitli faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde saat 14.00’te “Müze-i Hümayun’dan 2023’e Müzelerimiz” adlı panel ve sergi açılışı düzenlenecek. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde ise “Beyoğlu Müzeleri ve İstanbul Kültür ve Turizmine Katkıları” isimli panel tertiplenecek. Yapı Kredi Müzesi ise bugünden itibaren “Ölümsüz Yüzler” adlı sergiye ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Çamlıca’da yeni bir medeniyet müzesi İslam tarihinin sanatsal ve kültürel zenginliğini gözler önüne serecek yeni bir müze daha kapılarını açıyor.

OMM dünyanın en iyi yirmi beş müzesinden biri Sanat dünyasının prestijli yayınlarından biri olan ARTnews ‘Son 100 Yılın En İyi 25 Müze Binası’nı seçti.