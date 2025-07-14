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Kadir Ezildi’ye düğününde hediyenin hasını kayınbiraderi Fırat Türkmen taktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadir Ezildi’ye düğününde hediyenin hasını kayınbiraderi Fırat Türkmen taktı
Kadir Ezildi, Düğün, Altın, Saat, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen çifti önceki akşam görkemli bir düğün töreni yaptı. Düğünde takılan altınlar çok konuşulurken, geceye Gamze Türkmen’in kardeşi Fırat Türkmen’in Ezildi’ye hediyesi damga vurdu.

Temizlik ile ilgili paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken ‘En Hamarat Benim’ programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda İstanbul ve Erzurum’da iki ayrı nişan töreni düzenlemişti. Nişan hazırlıkları büyük yankı uyandıran ve nişan için yaklaşık 500 bin TL harcadıkları öne sürülen çift, 5 Mayıs’ta yapılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

SADE NİKAH, GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Sosyal medyada bitmeyen evlilik süreçleri çok konuşulan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğünü ise önceki akşam gerçekleşti. Aylardır yaptıkları organizasyonlar konuşulan çift, merasimlere görkemli düğünleriyle son noktayı koydu. 

2,5 saatlik takı töreni! Kadir Ezildi’ye düğününde hediyenin hasını kayınbiraderi Fırat Türkmen taktı - 1. Resim

ÜNLÜLER SAHNE ALDI

İkilinin düğününde Ayla Çelik sahneye çıkıp ‘Bağdat’ şarkısını seslendirdi. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Nadide Sultan ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Nurettin Bay da şarkılarını söyledi. 

TAKI TÖRENİ 2 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in düğününde takılan altınlar ağızları açık bıraktı. Yaklaşık iki buçuk saat sürdüğü öğrenilen takı merasiminde uzun kuyruklar oluştu. Çifte 15 milyon TL değerinde ziynet eşyası takıldığı öne sürüldü.

2,5 saatlik takı töreni! Kadir Ezildi’ye düğününde hediyenin hasını kayınbiraderi Fırat Türkmen taktı - 2. Resim

KAYINBİRADER FIRAT TÜRKMEN’DEN LÜKS HEDİYE

Geceye ise Gamze Türkmen’in ağabeyi yani Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi Fırat Türkmen’in hediyesi damga vurdu. Türkmen, Ezildi’ye lüks marka pahalı bir saat taktı. 

2,5 saatlik takı töreni! Kadir Ezildi’ye düğününde hediyenin hasını kayınbiraderi Fırat Türkmen taktı - 3. Resim

Düğün sonunda yorgunluktan sahneye zor çıktığını belirten Kadir Ezildi, “Düğünümü hatırlamıyorum, takı töreninden ibaretti. Ama pişman değilim” sözleriyle takipçilerini gülümsetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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