Siirt'te boşandıktan bir gün sonra ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in akıbetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayet suçlamasıyla yargılanan sanıklarla ilgili dava devam ederken, Akyel'in ablası Halime Pilgir'e kimliği belirsiz bir kişi aracılığıyla mektup gönderildi. Mektupta, genç kadının 20 gün boyunca bir kuyuda aç ve susuz tutulduğu, daha sonra öldürülerek başının kesildiği ileri sürüldü. Mektupta ayrıca başının çimentoya konularak dere yatağına gömüldüğü iddiası da yer aldı. Ailesi, Mekiye Akyel'in akıbetine ışık tutabileceği düşünülen mektubu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

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Siirt'te yaşayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, 17 Ekim 2024 tarihinde, eşinden boşanmasının üzerinden henüz bir gün geçmişken kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan genç kadının cep telefonundan alınan son sinyalin, eski eşi ve ailesinin bulunduğu bölgede tespit edildiği öğrenildi.

ESKİ EŞİ VE KAYINBİRADERİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada eski eşi İsa Güç, kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Soruşturmanın ardından İsa Güç, Hüseyin Güç, Ahmet Şişman, İhsan Güç ve Hasan Güç hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla dava açıldı.

2 yıldır kayıp olan Mekiye Akyel için gizemli mektup! Başına gelenleri bir bir anlattı

GİZEMLİ MEKTUP ABLASINA ULAŞTIRILDI

Dava süreci devam ederken Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir'e ulaşan mektup, dosyaya ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, Pilgir'in bir akrabasıyla yolda karşılaşarak kendisine verilmek üzere bir zarf teslim etti. Zarfın Halime Pilgir'e ulaştırılmasını isteyen kişinin kimliği ise öğrenilemedi.

Mektupta, Mekiye Akyel'in kaybolmasının ardından yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin çarpıcı anlatımlar yer aldı.

2 yıldır kayıp olan Mekiye Akyel için gizemli mektup! Başına gelenleri bir bir anlattı

"20 GÜN BOYUNCA KUYUDA TUTULDU"

Sabah'ta yer alan haberde; mektuptaki iddialara göre Mekiye Akyel, görümcesinin yaşadığı köyde, tarlaların arasında bulunan bir kuyuda 20 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı. Genç kadının daha sonra kuyudan çıkarılarak kullanılmayan bir eve götürüldüğü, burada darbedildikten sonra silahla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Mektupta, Akyel'in başının kesildiği ve cesedinin bir bölümünün olay yerinden uzaklaştırıldığı, geriye kalan bedeninin ise yeniden kuyuya atıldığı iddiası da yer aldı.

Ayrıca söz konusu kuyuda iki kişiye ait ceset bulunduğu, bunlardan birinin Mekiye Akyel olduğu ileri sürüldü.

2 yıldır kayıp olan Mekiye Akyel için gizemli mektup! Başına gelenleri bir bir anlattı

BAŞININ GÖMÜLDÜĞÜ YER MEKTUPTA TARİF EDİLDİ

Mektupta yer alan bir diğer iddia ise genç kadının başının nereye gömüldüğüne ilişkindi. Buna göre Akyel'in kesilen başının çimentoya yerleştirildiği ve bir dere yatağındaki derin çukura gömüldüğü öne sürüldü.

Mektupta gömüldüğü iddia edilen bölgeye ilişkin, "İsa'nın evinin yanında boş bir arazi var. Bu araziden aşağıya inince çok uzakta kalan bir dere var. Mekiye'nin kafasını oraya gömdüler" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

AİLE MEKTUBU MAHKEMEYE SUNACAK

Mekiye Akyel'in kaybolmasının üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen genç kadına henüz ulaşılamadı. Dosyadaki soruşturma ve yargılama süreci devam ederken aile, kimliği belirsiz kişi aracılığıyla kendilerine ulaştırılan mektubu mahkemeye sunmaya hazırlanıyor. Mektupta anlatılan iddiaların doğruluğu ise henüz teyit edilmiş değil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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