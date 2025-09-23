2025’in en güvenilir 10 ünlüsü açıklandı! Zirvedeki isim 6 yıldır aynı…

Halkın en çok güvendiği ünlüleri belirlemek amacıyla her yıl yapılan Celebrity Güven Endeksi araştırmasının 2025 sonuçları MediaCat ve Ipsos tarafından duyuruldu. “Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri kimler?” sorusunun cevabı da belli oldu.

İLK SIRA 6 YILDIR HALUK LEVENT’İN

12 ilde 1000 kişiyle online olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı. Listenin zirvesinde ise Haluk Levent yer aldı. Levent bir kez daha halkın en çok güvendiği ünlü seçildi. AHBAP Derneği aracılığıyla yaptığı yardımlar, sosyal medyadaki duruşu ve toplumla kurduğu bağ sayesinde ünlü şarkıcı, tam 6 yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU İKİNCİ, MÜGE ANLI ÜÇÜNCÜ

Listenin geri kalanında ise yine tanıdık isimler mevcut. Kenan İmirzalıoğlu ikinciliğini korurken, hem sert hem de anaç tavırlarıyla dikkat çeken Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı. İlk 10’da ayrıca oyuncu Şener Şen, komedinin sevilen yüzü Ali Sunal, yeni dizisi Güller ve Günahlar ile adından söz ettiren Murat Yıldırım, Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk de yer aldı.

MURAT YILDIRIM’DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Cemre Baysel’le Güller ve Günahlar’da başrolü paylaşan Murat Yıldırım bu yıl ilk kez listeye girmeyi başardı. Yıldırım doğrudan 7. sırada yer aldı ve bu çıkışıyla hayranlarını şaşırttı.

TARKAN 8 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Listenin bir diğer dikkat çeken ismi ise Tarkan oldu. Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan şarkıcı, bu yıl 8 basamak birden yükselerek 5. sıraya yerleşti.