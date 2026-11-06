ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul'un şüpheli kayboluşuyla ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aydın, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Cinayet şüphesi kapsamında yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul'un 23 yıldır çözülemeyen kayıp dosyasındaki gelişmeyi sunucu Anlı duyurdu. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

23 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Elife Doğrul dosyasında 4 gözaltı

İKİ KAYINBİRADER SÖKE'DE YAKALANDI

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.

Türkeş Musacalı - Metin Musacalı

İKİ İLDE DAHA OPERASYON

Operasyonun diğer adresleri ise Mersin ve İzmir oldu. Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer Mersin'de gözaltına alınırken, Elife Doğrul'un cansız bedeninin başka bir yere taşındığı iddiasında adı geçen Ufuk Koluçolak da İzmir'de yakalandı. Türkeş Musacalı tarafından tehdit edildiğini ileri süren Koluçolak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

23 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Elife Doğrul dosyasında 4 gözaltı

KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin geçtiğimiz hafta dosyayı kapsamlı şekilde değerlendirdiği öğrenildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 7 saat süren toplantıda, geçmiş yıllarda dosyada görev alan emekli ve başka birimlere tayin edilmiş personelin de görüşlerine başvuruldu. Dosyadaki ayrıntılar yeniden incelenerek izlenebilecek yollar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

23 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Elife Doğrul dosyasında 4 gözaltı

Operasyon haberinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyurulması üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Elife Doğrul'un yakınları gözyaşlarını tutamazken, aile üyeleri yürütülen çalışmalar dolayısıyla emniyet güçlerine ve Müge Anlı'ya teşekkür etti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

ELİFE DOĞRUL 24 YAŞINDAYKEN ORTADAN KAYBOLDU

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Elife Doğrul, 2003 yılında henüz 24 yaşındayken kayıplara karıştı. Aradan geçen yıllara rağmen annesinden haber alamayan kızı Hülya Yıldız, yaşananların aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Dosyanın yeniden gündeme taşınmasıyla birlikte Doğrul'un kaybolduğu döneme ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

23 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Elife Doğrul dosyasında 4 gözaltı

ŞÜPHELER AMCAYA YÖNELDİ

Ailenin canlı yayında aktardığı bilgilere göre Elife Doğrul, kızını görebilmek için Söke'ye gelmişti. Hülya Yıldız, annesinin kaybolduğu gün amcası Metin Musacalı'nın aracına bindiğini ve o andan itibaren kendisinden bir daha haber alınamadığını anlattı. Bu açıklamanın ardından şüpheler, genç kadının kayınbiraderleri üzerinde yoğunlaştı.

Programda ayrıca geçmişte boş olduğu iddia edilen gizemli bir mezar ve Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin çeşitli iddialar da gündeme getirildi. Genç kadının öldürüldüğü ve cesedinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı öne sürülürken, olayın baş şüphelisi olarak Metin Musacalı'nın adı verildi.

23 yıldır haber alınamıyordu! Kayıp Elife Doğrul dosyasında 4 gözaltı

23 YILLIK SIR YENİDEN AÇILDI

Programda dile getirilen iddiaların ardından adli makamlar harekete geçti. Yıllardır çözülemeyen kayıp dosyası yeniden soruşturma kapsamına alınırken, daha önce Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Son operasyonla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

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