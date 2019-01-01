Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yarışmacıları kimdir? Survivor'da kimler yarışacak? Survivor 2019 yarışmacı adayları kimler? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Survivor yarışmacı adayları kim kimdir? Survivor 2019 yayın tarihini açıklayan Acun ılıcalı, adayların oylamayla yarışmaya katılacağını dile getirdi. Peki, Survivor ne zaman başlayacak, yarışmayaca kimler katılıyor. İşte Survivor 2019 yarışmacıları ve yayın tarihi....

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2019'un ne zaman başlayacak? sorusu cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli olacağını açıkladı. İşte Survivor 2019 aday yarışmacıları...

SURVİVOR 2019 YARIŞMACI ADAYLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. Acunn.com Youtube kanalı üzerinden başlatılan oylamada seyircinin en çok oy verdiği adaylar Survivor 2019 yarışmacısı olacaklar. İşte o yarışmacılar...

İŞTE SURVİVOR 2019 ADAYLARI:

Seda OCAK, Büşra YALÇIN, Müzeyyen Seren BAYÜLKEN, Atakan IŞIKTUTAN, Emin GÜNENÇ, Erdem EKŞİOĞLU, Emre DURAK, Kader KARAKAYA, Buse AKAR, Asil CENGİZ, Kaan KAZGAN, Özgür ÖZDEMİR, Azim Kaan GÜVENİLİR, Okay KÖKSAL, Hikmet TUĞSUZ, Ecem ONARAN, Halim BAYDUR, Sami LEVİ, Hakan KANIK, Melisa EMİRBAYER, Yusuf KARAKAYA, Serpil UZUNÇAVDAR, Sinem KILIÇ, Burak YURDUGÖR, Sıla Rümeysa ÖLÇEK, Simge OLÇUN, Begüm GÜVEN, Bora EDİN, Sude BURCU

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE YENİ KONSEPT

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Acun Ilıcalı Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Survivor 2019'da Türkiye ve Yunanistan takımları olacak ve Türkiye ile Yunanistan'da ortak yayın yapılacak.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

Emin Günenç Tekirdağ, Şarköy'lü, 24 yaşında. 10 sene futbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası bıraktı ve 6 yıldır fitness yapıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?

Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Emre Durak kimdir?

Emre Durak, Adana'dan katılıyor, 21 yaşında.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Buse Akar kimdir?

Buse Akar, 21 yaşında Marmarisli. Lisanslı voleybolcu.



Survivor 2019 yarışmacısı Halim Baydur kimdir?

Halim Baydur, 29 yaşında Yalova'dan katılıyor. Milli vücut geliştirme sporcusu



Survivor 2019 aday yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir?

Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.



Survivor 2019 yarışmacısı Erdem Ekşioğlu kimdir?

Erdem Ekşioğlu, 25 yaşında oyunculuk yapıyor.



Survivor 2019 yarışmacısı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir?

Müzeyyen Seren Bayülken, 22 yaşında Ispartalı. Profesyonel yüzücü.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?

Hakan Kanık, 19 yaşında İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Aşçılık yapıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Ecem Onaran kimdir?

Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. spor eğitmeni



Survivor 2019 aday yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?

Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Seda Ocak kimdir?

Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörü



Survivor 2019 aday yarışmacısı Kaan Kazgan kimdir?

Kaan Kazgan, 24 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Profesyonel dövüşçü.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Begüm Güven kimdir?

Begüm Güven, 22 yaşında Eskişehir'de yaşıyor. 12 yıldır voleybolla uğraşıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Asil Cengiz kimdir?

Asil Cengiz, 25 yaşında. Vücut geliştirme ce yüzme sporuyla ilgileniyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Serpil Uzunçavdar kimdir?

Serpil Uzunçavdar, 34 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Milli tekvandocu



Survivor 2019 aday yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?

Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Simge Olçun kimdir?

Simge Olçun, 23 yaşında İzmir'den katılıyor. 11 yıldır aktif oalrak Atletizmle uğraştı daha sonra İtfaiye Milli Takımı'na girdi.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir?

Azim Kaan Güvenilir, 29 yaşında İstanbullu. Oynculuk yapıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir?

Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Özgür Özdemir kimdir?

Özgür Özdemir, 35 yaşında Rizeli. 20 yıldır Gümüşlük'te yaşıyor.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Sıla Rümeysa Ölçek kimdir?

Sıla Rümeysa Ölçek, 30 yaşında Ordu Fatsalı. Milli tekvandocu



Survivor 2019 aday yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?

Burak Yurdugör, 20 yaşında öğrenci. Amerikan futbolu ve yüzme sporlarıyla ilgilenmiş.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Sude Burcu kimdir?

Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.



Survivor 2019 aday yarışmacısı Okay Köksal kimdir?

Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi



Survivor 2019 aday yarışmacısı Sinem Kılıç kimdir?

Sinem Kılıç, 22 yaşında İstanbullu, ailesi Erzurumlu. Dalgıç



Survivor 2019 aday yarışmacısı Sami Levi kimdir?

Sami Levi, 37 yaşında İstanbullu. Şarkıcı



Survivor 2019 aday yarışmacısı Bora Edin kimdir?

Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni



Survivor 2019 aday yarışmacısı Yağız Erdoğan kimdir?

Yağız Erdoğan, 22 yaşında Rizeli Milli atlet



Survivor 2019 aday yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?

Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel Kickboks-Muay Thai