Instagram hesabından kötü haberi duyuran Canseven “Covid testim pozitif çıktı. Çok şükür hafif atlatıyorum. Evde karantina sürecim başladı. İlaçlarımı almaya başladım” ifadesinde bulundu. Takipçilerini de hastalığa karşı uyaran 24 yaşındaki genç oyuncu “Lütfen kendinize çok dikkat edin” dedi.
Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı
07.02.2021 - 16:21 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Exxen’de Aleyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolü paylaşan 2020 Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi.
Etiketler : Cemal Can Canseven,koronavirüs,
765874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765874.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER