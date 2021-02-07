Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından kötü haberi duyuran Canseven “Covid testim pozitif çıktı. Çok şükür hafif atlatıyorum. Evde karantina sürecim başladı. İlaçlarımı almaya başladım” ifadesinde bulundu. Takipçilerini de hastalığa karşı uyaran 24 yaşındaki genç oyuncu “Lütfen kendinize çok dikkat edin” dedi.