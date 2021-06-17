Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdiğini ve ayağının alçıya alındığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yağmurlu havada Menajerimi Ara dizi setinde karavanın basamağından kayıp düşen ve ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ayşenil Şamlıoğlu, gönderisine, "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası, yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 'GEÖMİŞ OLSUN' MESAJLARI

Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Janset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler Şamlıoğlu'nun paylaşımına mesaj yazarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şamlıoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen ve yazardır.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesine giren sanatçı, öğrenimini yarıda bırakarak Almanya'ya gitti ve Frankfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu, amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesinde eğitim gören Ayşenil Şamlıoğlu, ikinci kez eğitimini yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında, özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı.1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde tiyatro dersleri veren sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

Tunç Başaran tarafından senaryolaştırılan ve yönetilip filme alınan Kaçıklık Diploması adlı bir eser yazan Ayşenil Şamlıoğlu'nun, asıl tanınışı Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerdeki rolleriyle oldu. Yol Arkadaşım dizisinde canlandırdığı "Hafize" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarında da çalışan sanatçı, yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir.

Şamlıoğlu, 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Sanatçı aynı zamanda eski Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

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