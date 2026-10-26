Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
Başlık Resmi8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı

8 ülkeden Türkiye’ye iade edilen isimler arasından eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz çıktı. Gürcistan’dan ülkeye getirildiği öğrenilen Tuğsuz’un suç kayıtları arasında “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kasten yaralama, iftira, dolandırıcılık, Cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçların yer aldığı öğrenildi.

Kaydet
|

2019 yılında katıldığı Survivor yarışması ile ismini duyuran, Survivor 2022 All Star kadrosunda Gönüllüler takımına dahil olan ve 'Toros Kaplanı' adıyla anılan Hikmet Tuğsuz’un ismi Türkiye’ye iade edilen suçlular arasından çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sıfır Bir dizisinin
GÜNDEM

Sıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı

63 İADEDEN İKİSİ ÜNLÜ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, son bir ayda 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsın 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı. Getirilen isimler arasında Sıfır Bir dizisinin 'Cengo' karakteri ile tanınan Cengizhan Yurdutek'in de olduğu öğrenilmişti. Yurdutek'in çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Yurdutek'in ardından listeden bir ünlü isim daha çıktı.

Hikmet Tuğsuz
Başlık ResmiHikmet Tuğsuz

SURVİVOR YARIŞMACISI DA LİSTEDE

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; iade edilen isimler arasında ünlü bir isim de yer aldı. Ülkeye getirilenlerden birinin de eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz olduğu öğrenildi.

8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
Başlık Resmi8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı

YARALAMA, İFTİRA, DOLANDIRICILIK…

Gürcistan’dan ülkeye getirildiği öğrenilen Hikmet Tuğsuz’un suç kayıtları ise şöyle;

SıraSuç TanımıAdet
1Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak2
2Kasten Yaralama2
3Basit Yaralama1
4İftira1
5Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık1
6Cumhurbaşkanına Hakaret1
8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
Başlık Resmi8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
ÖNERİLEN HABERLER
1 ayda 8 ülkeden 63 şüpheli Türkiye’ye iade edildi! Bakan Çiftçi’den suçlulara net mesaj: Kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!
GÜNDEM

1 ayda 8 ülkeden 63 şüpheli Türkiye’ye iade edildi! Bakan Çiftçi’den suçlulara net mesaj: Kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Profesyonel atlet ve spor antrenörü olarak çalışan Hikmet Tuğsuz, Survivor yarışmasına katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Atletizm kariyerinin yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenen Tuğsuz, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sporculuk ve antrenörlük faaliyetlerine devam etti. Atletizmde dekatlon branşıyla ilgilenen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon ve voleybol da ilgilendi.

8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
Başlık Resmi8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.