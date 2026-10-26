8 ayrı suç kaydı var! Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kırmızı listeden çıktı
8 ülkeden Türkiye’ye iade edilen isimler arasından eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz çıktı. Gürcistan’dan ülkeye getirildiği öğrenilen Tuğsuz’un suç kayıtları arasında “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, kasten yaralama, iftira, dolandırıcılık, Cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçların yer aldığı öğrenildi.
2019 yılında katıldığı Survivor yarışması ile ismini duyuran, Survivor 2022 All Star kadrosunda Gönüllüler takımına dahil olan ve 'Toros Kaplanı' adıyla anılan Hikmet Tuğsuz’un ismi Türkiye’ye iade edilen suçlular arasından çıktı.
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63 İADEDEN İKİSİ ÜNLÜ
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, son bir ayda 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsın 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı. Getirilen isimler arasında Sıfır Bir dizisinin 'Cengo' karakteri ile tanınan Cengizhan Yurdutek'in de olduğu öğrenilmişti. Yurdutek'in çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Yurdutek'in ardından listeden bir ünlü isim daha çıktı.
SURVİVOR YARIŞMACISI DA LİSTEDE
Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; iade edilen isimler arasında ünlü bir isim de yer aldı. Ülkeye getirilenlerden birinin de eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz olduğu öğrenildi.
YARALAMA, İFTİRA, DOLANDIRICILIK…
Gürcistan’dan ülkeye getirildiği öğrenilen Hikmet Tuğsuz’un suç kayıtları ise şöyle;
|Sıra
|Suç Tanımı
|Adet
|1
|Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak
|2
|2
|Kasten Yaralama
|2
|3
|Basit Yaralama
|1
|4
|İftira
|1
|5
|Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
|1
|6
|Cumhurbaşkanına Hakaret
|1
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HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
Profesyonel atlet ve spor antrenörü olarak çalışan Hikmet Tuğsuz, Survivor yarışmasına katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Atletizm kariyerinin yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenen Tuğsuz, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sporculuk ve antrenörlük faaliyetlerine devam etti. Atletizmde dekatlon branşıyla ilgilenen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon ve voleybol da ilgilendi.