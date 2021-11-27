Türkiye Gazetesi

Sanatçı Zerrin Özer'in, günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanıp intihar etmeye kalktığı ortaya çıktı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZERRİN ÖZER'İN İNTİHARININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki ünlü Şarkıcı Zerrin Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür. 1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş, Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var." demiştir.

Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği seksenli yıllar Zerrin Özer için birçok albümün yayınlandığı on yıl kuşağı olmuş, sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı adlı albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek "Eminem" ve "Dom Dom Kurşunu" şarkılarını "İntuv Ene" ve "Merhaba Ya Habeyip" adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan ilk CD formatında yayınlanan Dünya Tatlısı albümüyle yeniden Türk pop müziğine dönüş yaptı.

Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayınlanmıştır.

Zerrin Özer en son gelen haberlere göre doktor hatası ve heyecanı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Özer başından geçen bu durumdan sonra açıklama yaptı. Açıklamasında: "Bugüne kadar hayatımda kimse olmadı ama olmayacak şeyleri bile oldurdum.

Benim için ölümsüzlüğün haricinde hiçbir şey imkansız değil hayatta. Güçlü olduğumu biliyorum. Kolay kolay yıkılmam. Zayıf insana da tahammülüm yok; ne kadında, ne erkekte. Ben zayıf değilim kuvvetliyim ve kuvvetli olmak zorundayım. Bu hayatta tek başıma ve tek tabancayım. Çok şey atlattım, bunu da atlatacağım." demiştir.

Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı Nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten ve boşanma kararı alan Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından hastanede odasından bir fotoğraf paylaşan Özer, sevenlerinden dua istedi.

61 yaşındaki Zerrin Özer evlendi 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle nikâh masasına oturdu.