Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik'in ölüm nedeninin koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı. Fatma Girik'in cenaze detayları belli oldu. Usta oyuncu için yarın Teşvikiye Camii’nde tören düzenlenecek. Girik'in naaşı daha sonra Bodrum'da toprağa verilecek.

BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM



Girik bir süre önce cenazesiyle ilgili; ' Neticede robot değilim bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin' açıklamalarından bulunmuştu.

Usta sanatçı cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada sessiz sedasız uğurlanmak istediğini belirterek; 'Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum' demişti.

Fatma Girik hayatını kaybetti Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Fatma Girik'in cenaze vasiyeti ortaya çıktı Türk Sineması'nın duayen isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı

Fatma Girik, Tuba Büyüküstün'ü veliahtı ilan etmişti: Onu kendime çok benzetiyorum Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yoğun bakımda tedavi gören efsane isim bugün hayatını kaybetti. Girik, verdiği röportajlardan birinde veliahtını açıklamıştı. Usta isim, "Tuba Büyüküstün'ü çok beğeniyorum" demişti.