Türkiye Gazetesi

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan oyuncu Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor. 49 yaşına basan ünlü oyuncu, doğum günü paylaşımında hayranlarına üzücü bir haber verdi. Doğum gününün Miraç Kandili'ne denk gelmesine sevinen Sever, babasının entübe olduğunu söyleyerek dua etti.

İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

“TÜM DUALARIM BABAMIN SAĞLIKLA ARAMIZA DÖNMESİ İÇİN”

Ünlü oyuncu Seray Sever babasının entübe olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua etti. Sever, paylaştığı duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

Seray Sever’in ikiz bebek heyecanı: Allah’a çok dua ettim, kabul oldu 48 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Sever, ikiz bebek bekliyor.