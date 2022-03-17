Türkiye Gazetesi

Tarkan, ‘Geççek’ şarkısı ile kısa süre önce gündeme oturmuştu. Şimdi de şarkıcı Doğuş’tan bir hamle geldi. ‘Geçmicek’ daha çıkmadan büyük ses getirdi. Doğuş, yeni şarkısını “Yakında” diyerek sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TARKAN’A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Doğuş, geçtiğimiz 14 Şubat’ta verdiği konserde yeni şarkısının müjdesini vererek “Şarkım yakında sizlerle buluşacak” demişti. Şarkının adının 'Geçmicek' olduğu ortaya çıkınca, ünlü şarkıcının Tarkan'a gönderme yaptığı öne sürüldü.

Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i Recep Yenigün yönetmenliğinde kliplendirdi. Klip çekimi ile yeni şarkısını taçlandıran Doğuş, klibinde kaptan kıyafeti giydi.

Şarkının nakarat kısmı şöyle:

"Geçmicek, geçmicek

Sinirlenme geçmicek

Açılın yoldan geliyor kaptan

Sevgisi bana hiç geçmicek"

Şarkıcı Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısını TikTok hesabı üzerinden “Yakında” sözleriyle duyurdu.

“HERKES İŞİNE BAKSIN”

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a göndermede bulundu yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş, yaptığı açıklamada “Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97’den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın” dedi.

Bahçeli'den Tarkan'a sert sözler! TBMM Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'geççek' şarkısı ile gündeme gelen Tarkan'a çıkıştı. "Fitne yayıyorlar" diyen Bahçeli, "İktidar şarkıyla kurulmadı bir şarkı ile yıkılmaz." açıklamasında bulundu.