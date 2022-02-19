Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Tarkan’ın önceki gün ‘Geççek’ adıyla görücüye çıkardığı yeni şarkısı ve klibi siyasetin de gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden şarkıya yönelik binlerce yorum yapılırken, hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerinden bu konuda farklı değerlendirmeler geldi.

Bazı milletvekilleri sosyal medya üzerinden AK Parti’nin seçim şarkısı Dombra’yı paylaşıp Tarkan’ın şarkısına tepkilerini dile getirdi. Tarkan’ın şarkısının CHP tarafından seçim şarkısı olarak kullanılacağını iddia edenler de oldu. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir “Ne rüzgâr gibi modası geçer, Ne de tadı... Bu da benden size gelsin” diyerek Neşet Ertaş’ın ‘Yolcu’ türküsünü, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir de “Geceye bir şarkı bırakalım” diyerek AK Parti’nin seçim şarkısı Dombra’yı paylaştı. AK Parti’den gelen diğer tepkiler şöyle:

“İNCE BİR AJANS ÇALIŞMASI”

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci: Biri geçecek (geççek) demiş... Ver dombrayı... Bu bir CHP seçim şarkısıdır. Klibinde V for Vandetta göndermeleri var. İnce bir ajans çalışması. Hedef kitle ise akılları sıra “Z kuşağı” olarak tarif ettikleri gençlerimiz. Oysa gitsinler Ayasofya’ya görsünler “Z kuşağı”nı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: Biz şarkılarımızı, milletimizle yazdık…

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezai: Türkçeyi de mahvettiniz her şeyi mahvettiğiniz gibi. Yapabildiğiniz bu #gitçek #geççek.”

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Zavallı muhalefetin içler acısı hâli... Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak: Şarkının pandemiyle ilgili olduğu açıklanmasına rağmen siyasi gündemlerine mal etmeye devam ediyorlar. Neyse ki bugünler, içi boş siyasi sloganlar hep #geççek. Kazanan millî teknoloji hamlesiyle, millî enerji politikasıyla üreten Türkiye olacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Bu şarkı burada bitmez. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan: Muhtar bile olamazsın dediklerinde biz ‘Bu şarkı burada bitmez demiştik’. O şarkıyı bugün de en yüksek sesle milletimiz söylüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı: Pop kültürü çağında, pop siyasetten de bu kadar. 50 kelimelik repertuvar ‘muhteşem eleştiriyi’ elbette bir şarkının iki kıtasında bulur. ‘İktidar programının muhteşem anlatısı’ için ‘geçti’ şarkısının siparişi de yapılmış mıdır? Tarkan’ı tebrik ediyorum, bu şarkısı nelere sebep...”



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Çoğu gitti azı kaldı’ başlığı ile Tarkan’ın yeni şarkısını paylaşırken, CHP’li bazı milletvekilleri de ‘Geççek’ etiketiyle paylaşımda bulundu.

GEÇÇEK’E KARŞI DOMBRA

Tarkan’ın şarkısı sosyal medya üzerinden kısa sürede gündem olurken AK Partili kullanıcılardan karşı bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dillere pelesenk olan seçim şarkısı Dombra, Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Böylece Geççek şarkısı ile birlikte Dombra da TT listesinde yer aldı.

Megastar Tarkan kızı Liya için tütü giydi: Paylaşımı takdir topladı Megastar Tarkan, küçük kızı Liya ile birlikte objektif karşısına geçti. Kızı için tüllü etek giyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" notunu düştü.