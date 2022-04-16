Türkiye Gazetesi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Tatlıses ile Yıldız kızları Elif Ada’yı evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti.

ANNESİNİN BOYUNA GELDİ

Ayşegül Yıldız ve Elif Ada önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yemek yiyen anne-kız, daha sonra mağazaları gezerek alışveriş keyfi yaptı. Elif Ada'nın annesinin boyuna yaklaşacak kadar büyümesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ayşegül Yıldız - Elif Ada

BABASININ KOPYASI

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada geçtiğimiz günlerde 10 yaşına basmıştı. Doğum gününü annesi Ayşegül Yıldız ve babası ile kutlayan Elif Ada’nın o kareleri sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Elif Ada’nın fotoğrafını görenler “Babasının kopyası” , “Babasına ne kadar benziyor” şeklinde yorumlar yapmıştı.

Elif Ada'nın doğum gününde çekilen aile fotoğrafı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 10 yaşında! “Babasının kopyası” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız’ın kızları büyüdü, 10 yaşına bastı. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, kızlarının doğum günü için bir araya geldi. Yeni yaşını anne ve babasıyla beraber kutlayan Elif Ada için “Babasının kopyası” , “Babasına ne kadar benziyor” tarzında yorumlar yapıldı.

Ayşegül Yıldız'dan duygulandıran 'Elif Ada' mesajı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada'nın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı