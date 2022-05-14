Türkiye Gazetesi

Bursa’da müzikseverlerle buluşan Zeynep Avcı; Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Sıla ve birçok sanatçının sevilen şarkılarını kendi yorumuyla seslendirdi. Ancak dinleyiciler Avcı’nın yarışmada söylediği ‘Yalan’ şarkısını isteyince başarılı isim sitem etti.

“BAŞKA ŞARKILAR DA SÖYLEYEBİLİYORUM”

Konserin üçüncü şarkısı olarak ‘Yalan’ şarkısını seslendiren sanatçı, cover şarkılar ile konserine devam etti. Bursalı dinleyicilerin şarkı aralarında ‘Yalan’ diye seslenişleri üzerine Avcı, “Şimdi sabaha kadar ‘Yalan’ı söylersek olmaz tabii. Her şeyde olduğu gibi, başında olduğu gibi sonunda da söyleyeceğim. Ama şimdi güzel şarkılar da var. ‘Zeynep Avcı başka şarkılar da söyleyebiliyor’ diye geldim ben buraya. Herkesin istek şarkılarını tabii ki söyleyeceğim" diyerek konserine devam etti.

Zeynep Avcı

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zeynep Avcı, konserin kapanışını söz verdiği gibi ‘Yalan’ şarkısıyla sonlandırdı.

Zeynep Avcı çeyrek finalde O Ses Almanya’ya veda etti O Ses Almanya’da sesiyle büyüleyen ve performansıyla çeyrek finale kadar yükselen Türk kızı Zeynep Avcı’nın Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını söyledi. Jüri üyelerinin ayakta dinlediği Avcı, muhteşem performansına rağmen elendi.

Almanya’nın konuştuğu Türk kızı Zeynep Avcı’dan muhteşem bir yorum daha Almanya’da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile tüyleri diken diken eden Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile izleyenleri bir kez daha mest etti.