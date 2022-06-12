Türkiye Gazetesi

Mail on Sunday gazetesindeki habere göre 52 yaşındaki ünlü manken, Sofya havaalanında siyahi olduğu için valizlerinin arandığı görüşünde. Modelin bir arkadaşı, “Naomi çok üzüldü. Gördüğü muamele, üzerinde korkunç bir etki bıraktı. Heyecan verici bir çekim için yola çıkmıştı ve bunu dört gözle bekliyordu ama bu olay sebebiyle Sofya'da geçireceği süreyi kısalttı” dedi.

Bu, Campbell'in maruz kaldığı ilk ırkçılık değil. Ünlü model, Temmuz 2022’de de yakın arkadaşı Vogue editörü Edward Enninful’u ziyaret etmek üzere moda dergisinin ofisine geldiğinde kendisine zorluk çıkaran güvenlik görevlisi ile tartışmış, tepki göstermesi üzerine İngiliz Vogue'un sahibi olan medya şirketi Conde Nast güvenlik görevlisini işten çıkarmıştı.

Sofya havaalanı yetkilileri ırkçılık iddiaları konusunda açıklama yapmadı.

Ukrayna'da ırkçılık: Afrikalı öğrenciler otobüs ve trenlere alınmadı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal nedeniyle ülkeden ayrılmak isteyen Afrikalı öğrenciler ve göçmenler, kendilerine ırkçılık yapıldığını belirtti. Sadece siyahların değil Hintlerin, Arapların ve Suriyelilerin de geri çevrildiğini belirten bir Nijeryalı, "Vatandaşlarını kurtarmak istiyorlar ama bu süreçte insanlıklarını kaybediyorlar" dedi.

Paris’te ırkçılık: Göçmenlere kılıçla saldırdı Fransa’nın başkenti Paris’te Bercy Parkı’nda düzensiz göçmenlerin yaşadıkları çadırlara kılıcıyla saldıran ve iki kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.