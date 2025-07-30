90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo ticarete atıldı! İşte yeni işi ve son hali…

Bir zamanların çocuk yıldızı Küçük İbo, son görünümüyle izleyenleri hayrete düşürdü. İbrahim Tatlıses’in yerini alacağı söylenen ünlü ismin geçirdiği değişim ve yeni işi sevenlerini şaşırttı.

Küçük İbo, gerçek adıyla İbrahim Halil Küçük, 12 yaşında müzik kariyerine başladı ve özellikle 1990'larda büyük bir üne kavuştu.

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 'Ayrılık Acısı', 'Hasret Sona Erdi Bugün', 'Yüreğim Yanıyor', 'Sensiz Olmuyor Gülüm', 'Hancı' ve 'Sahnede' gibi albümleri, dönemin müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı.

Tatlıses’in konserinin ardından Hülya Avşar Show'a katılmasıyla daha da dikkat çekmiş ve kısa sürede Türkiye genelinde tanınan bir isim haline gelmişti.

Ayrıca 1998 yılında kendi adını taşıyan bir televizyon dizisi de yayınlanmıştı.

“ŞÖHRET OLMAM HATAYDI”

Ancak zamanla müzik kariyerinde düşüş yaşayan Küçük İbo, şöhretin getirdiği zorlukları dile getirerek, "12 yaşında albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

KÜNEFE SALONU İŞLETİYOR

Bugün ise müzikle olan bağını tamamen koparmadı. Sahne çalışmalarını sürdüren isim inşaat ve gayrimenkul sektöründe de başarılı bir girişimci olarak yer alıyor. Aynı zamanda bir künefe salonu da işlettiği biliniyor.

SAHNE ÇALIŞMALARINA DA DEVAM

Kariyerinde müzikten iş dünyasına geçiş yapsa da şu anda hem sanat hem de ticaretle iç içe bir hayat sürdürüyor.

Yetişkin bir sanatçı olarak sahne çalışmalarına devam eden İbrahim Küçük, hem Türkiye’de hem de yurt dışında konserler düzenliyor.

Sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan sanatçı, Instagram’dan konser tarihleri ve sahne gösterimlerini takipçileriyle paylaşıyor.

İşte Küçük İbo'nun son paylaşımı...