90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı...

90’lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendiren Taner Yazıcı, uzun süredir gözlerden uzakta bir hayat sürüyordu. Ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdiki mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte Taner Yazıcı’nın yeni hayatı…

Ünlü şarkıcı Taner Yazıcı, seslendirdiği Affetmedim Kendimi, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Gün Benim Günüm ve Aynı Perde gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Yazıcı’nın son hâli, Instagram’da gündem oldu.

ÜNLÜ İSMİN ŞİMDİKİ MESLEĞİ DE ŞAŞIRTTI

Değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin şimdiki mesleği de şaşırttı. Yazıcı, şu sıralar kendi adını taşıyan “Taner Yazıcı Sanat Akademisi”ni işletiyor.

Akademide piyano, keman, yan flüt, resim, gitar, şan, orkestra çalışmaları ile güzel sanatlar ve konservatuvar hazırlık gibi pek çok alanda eğitim veriliyor.

Ünlü sanatçının son hâliyle ilgili sosyal medyada “Çok fazla değişmemiş.”, “Uzun zamandır görmüyordum kendisini.” gibi yorumlar yapıldı.