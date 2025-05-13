Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı...

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
90&#039;lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı&#039;nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

90’lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendiren Taner Yazıcı, uzun süredir gözlerden uzakta bir hayat sürüyordu. Ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdiki mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte Taner Yazıcı’nın yeni hayatı…

Ünlü şarkıcı Taner Yazıcı, seslendirdiği Affetmedim Kendimi, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Gün Benim Günüm ve Aynı Perde gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı... - 1. Resim

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Yazıcı’nın son hâli, Instagram’da gündem oldu.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı... - 2. Resim

ÜNLÜ İSMİN ŞİMDİKİ MESLEĞİ DE ŞAŞIRTTI

Değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin şimdiki mesleği de şaşırttı. Yazıcı, şu sıralar kendi adını taşıyan “Taner Yazıcı Sanat Akademisi”ni işletiyor.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı... - 3. Resim

Akademide piyano, keman, yan flüt, resim, gitar, şan, orkestra çalışmaları ile güzel sanatlar ve konservatuvar hazırlık gibi pek çok alanda eğitim veriliyor.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Taner Yazıcı'nın son hali gündem oldu! Yeni mesleği ise şaşırttı... - 4. Resim

Ünlü sanatçının son hâliyle ilgili sosyal medyada “Çok fazla değişmemiş.”, “Uzun zamandır görmüyordum kendisini.” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aracını çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! ''Bıktık artık'' diyerek isyan ettiAntalya'da sıcak saatler: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter acil iniş yaptı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Tolga Çevik'ten kötü haber! Hastalığı ortaya çıktı - MagazinÜnlü oyuncudan kötü haber! Hastalığı ortaya çıktıGündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Kimse beklemiyordu: Ünlü oyuncu diziye katıldı - MagazinTeşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu diziye katıldıNöbet geçiren ünlü şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen paylaşım! - MagazinNöbet geçiren ünlü şarkıcıdan üzen paylaşım!Günlerdir yoğun bakımdaydı! Ünlü sanatçı Balık Ayhan hayatını kaybetti - MagazinBalık Ayhan hayatını kaybettiCannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak! - MagazinKırmızı halıya sınırı çektiler: Çıplaklık yasak!Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybettiği duyuruldu! Ölüm sebebi de belli oldu - MagazinHayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...