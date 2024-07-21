Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ABD'ye taşınmıştı! Erdem Baş 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladı

ABD'ye taşınmıştı! Erdem Baş 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
ABD&#039;ye taşınmıştı! Erdem Baş &#039;İki aydır hayatım değişti&#039; diyerek yeni işini açıkladı
Erdem Baş, Abd, Haber

Magazin Haberleri

Birçok dizi ve filmde yer alarak adını duyuran ünlü oyuncu Erdem Baş, ani bir kararla ABD’ye taşınmıştı. Hayatını artık ABD’de geçiren oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak yeni işini açıkladı.

“Seksenler”, “Çocuklar Duymasın”, “Ayrılsak da Beraberiz” gibi sevilen yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Erdem Baş, Green Card çekilişini kazanarak ABD’ye taşınmıştı.

Oyuncu sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Baş. Bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. “2 sene önce Amerika’ya geldiğimde sadece tiyatro yaparım diye düşünüyordum ama” deyin yeni işini açıkladı.

ABD'ye taşınmıştı! Erdem Baş 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladı - 1. Resim

Baş, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

İki sene oldu geleli. IT konusunda eğitim veren bir kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. İki aydır hayatım değişti. Yeni bir şeyler öğrenmek, keşfetmek, geliştiğini hissetmek insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Öğrencisi olduğum kursun daha sonra ortağı olmak ise benim için bambaşka bir durum. Evet yanlış okumadınız ortaklarından biriyim artık. Amacımız dünyanın her tarafından öğrenciye 6-8 aylık eğitimler sonunda kariyer basamaklarını tırmandırmak. Bu öğrencilerden biri de benim.”

ABD'ye taşınmıştı! Erdem Baş 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Aydos Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veda Yurtsever'den 'milli piyango' itirafı! "Hayatım değişti" - MagazinÜnlü oyuncudan 'milli piyango' itirafı! "Hayatım değişti"TikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendi - MagazinTikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendiGazeteci Güneri Cıvaoğlu kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı - MagazinGüneri Cıvaoğlu kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldıEngin Akyürek'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - MagazinEngin Akyürek'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldıKuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi! - MagazinKuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi!İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye büyük jest! - Magazinİbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye büyük jest!
Sonraki Haber Yükleniyor...