ABD'ye taşınmıştı! Erdem Baş 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladı

Birçok dizi ve filmde yer alarak adını duyuran ünlü oyuncu Erdem Baş, ani bir kararla ABD’ye taşınmıştı. Hayatını artık ABD’de geçiren oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak yeni işini açıkladı.

“Seksenler”, “Çocuklar Duymasın”, “Ayrılsak da Beraberiz” gibi sevilen yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Erdem Baş, Green Card çekilişini kazanarak ABD’ye taşınmıştı.

Oyuncu sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Baş. Bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. “2 sene önce Amerika’ya geldiğimde sadece tiyatro yaparım diye düşünüyordum ama” deyin yeni işini açıkladı.

Baş, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

İki sene oldu geleli. IT konusunda eğitim veren bir kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. İki aydır hayatım değişti. Yeni bir şeyler öğrenmek, keşfetmek, geliştiğini hissetmek insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Öğrencisi olduğum kursun daha sonra ortağı olmak ise benim için bambaşka bir durum. Evet yanlış okumadınız ortaklarından biriyim artık. Amacımız dünyanın her tarafından öğrenciye 6-8 aylık eğitimler sonunda kariyer basamaklarını tırmandırmak. Bu öğrencilerden biri de benim.”