İstanbul'un Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

21 Temmuz Pazar günü İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Son dakika bilgilerine göre bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderiliyor.

Yaz aylarının gelmesinin ardından havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısı giderek artmaya başladı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Vatandaşlar tarafından yangının söndürülüp, söndürülmediği merak ediliyor.

İSTANBUL PENDİK AYDOS ORMANI YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

AYDOS ORMAN YANGINI SAAT 14.00 SIRALARINDA ÇIKTI

Açıklanan bilgilere göre yangın 14.00 sıralarında başladı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre illerden de görüldü.